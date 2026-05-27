El recinto ferial de Granada contará con 80 casetas y un espectáculo inaugural con 220 drones

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, visitan el recinto ferial. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial del Corpus de Granada contará este año con 80 casetas, de las que 62 son tradiciones. Como novedad, el encendido oficial el próximo sábado 30 de mayo incluirá un espectáculo aéreo de 220 drones que iluminará el cielo de Granada con 17 figuras inspiradas en la iconografía tradicional del Corpus.

La coreografía podrá contemplarse desde el portón del recinto ferial de Almanjáyar en la calle Casería del Cerro, dejando algunas de las imágenes más espectaculares de estas fiestas.

El espectáculo destaca además por su carácter sostenible al no emitir ruido ni generar residuos, ya que se presenta como una alternativa respetuosa y accesible para todos los públicos, incluidas personas con sensibilidad acústica, familias, mayores y mascotas.

En total este año habrá 62 casetas tradicionales, siete institucionales, ocho casetas de servicios y tres comerciales, según ha informado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante una visita junto al presidente de Diputación, Francis Rodríguez, a la caseta institucional que Ayuntamiento y Diputación comparten desde 2024 en el recinto ferial.

El encendido oficial dará paso a una de las programaciones musicales más amplias de los últimos años en la caseta institucional conjunta, que arrancará en la noche inaugural con las actuaciones del Grupo Cadifornia, Chenoa y Orquesta Arrayán.

Durante toda la semana pasarán también por este espacio artistas y formaciones como Rosa López, Sergio Contreras, Orquesta Vintash, Orquesta Roma, La Tentación, Orquesta La Rebelión, Grupo Los Vinilos o distintas escuelas flamencas, coros rocieros y academias de baile.

PROGRAMACIÓN

La programación del Corpus 2026 volverá además a extenderse por distintos puntos de la ciudad con teatro, flamenco, conciertos, exposiciones, marionetas, actividades infantiles, pasacalles y propuestas tradicionales.

Entre ellas destacan La Tarasca, los gigantes y cabezudos, las carocas o la feria de alfarería tradicional, llenando durante toda la semana plazas, calles y espacios culturales de Granada.

El programa incorpora además actividades para todos los públicos repartidas entre el recinto ferial, Bib-Rambla, el patio del Ayuntamiento, el Corral del Carbón, el Teatro Isabel la Católica, el Auditorio Manuel de Falla o distintos enclaves patrimoniales de la ciudad.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado el "gran ambiente" que se vive ya en el recinto ferial en una edición del Corpus que volverá a combinar tradición y nuevas propuestas culturales pensadas para todos los públicos.

A juicio de la alcaldesa, el hecho de que este año el recinto vuelva a contar con 62 casetas tradicionales demuestra "la enorme implicación" de los granadinos con su feria y la fortaleza de unas tradiciones que siguen "muy vivas generación tras generación".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha destacado la gran oferta en la caseta en la que ambas instituciones compartirán espacio y que arrancará el sábado 30 de mayo con el concierto de Chenoa, tras el encendido, al que proseguirá Orquesta Arrayán.

"Estamos ante una programación de primer nivel que será sin duda un gran atractivo fruto de la unión y el trabajo conjunto entre las dos instituciones", ha señalado el presidente, quien ha recordado que en la caseta también tendrá lugar la entrega de placas y delantales a las empresas nuevas que se suman a la marca Sabor Granada de la Diputación Provincial y que el miércoles se desarrollará el encuentro con los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia.