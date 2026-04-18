Recta final de las obras de mejora solicitadas por la directiva y AMPA del CEIP Alfredo Cazabán de Jaén

Visita técnica del alcalde de Jaén, Julio Millán, junto varios delegados del Ayuntamiento a las obras de mejora del CEIP Alfredo Cazabán. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por los concejales de Educación, Eva Funes, y de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno y representantes del AMPA Colegio de Infantil y Primaria 'Alfredo Cazabán' de la capital, donde han realizado una visita técnica a los trabajos que se realizan en las zonas exteriores del centro. Durante la visita técnica a los trabajos, han comprobado que "las actuaciones están prácticamente finalizadas a falta del pintado final de las mismas".

Según ha informado el consistorio jienense en una nota, las obras han consistido en la construcción de un vallado de jardín de entrada y de un muro de la pista deportiva "para dar una mayor seguridad a los niños y niñas más pequeños del centro", en palabras del alcalde, Julio Millán. Una actuación que se ha completado con el vallado del 'Patio de Olivos', como lo denominan en el propio centro.

Además, la obra ha supuesto la mejora y remodelación de la marquesina de entrada en la zona de aparcamiento del profesorado. En este caso, eliminando una instalación antigua cuya retirada era prioritaria. Por último, se ha renovado la puerta de acceso al aparcamiento del centro y se ha habilitado la rampa de acceso al mismo.

En la visita, el primer edil ha constatado cómo la obra que se ejecuta en la actualidad "no es algo que se haga de manera aleatoria sino que ambas áreas, Mantenimiento y Educación, realizan de forma coordinada con los equipos directivos y las comunidades educativas de cada centro: son ellos los que conocen las demandas y las necesidades en su día a día, por eso es crucial esa tarea de acopio de información en materia de conservación y mantenimiento de la red de colegios públicos de la ciudad, una labor para garantizar un servicio público esencial".

La atención se realiza de forma coordinada con los centros, evaluando sus necesidades y fijando una programación sostenida en el tiempo de intervenciones. Por parte del AMPA, su presidenta, Cecilia Benítez ha mostrado su satisfacción porque la imagen del centro "permita además hacerlo mucho más atractivo para los padres que lo elijan para el recorrido educativo de sus hijos y que tiene un reflejo en la recuperación de una línea más de Educación Infantil".