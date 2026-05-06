El rector destaca el impacto europeo en la modernización de la Universidad de Jaén

Actividades para conmemorar el Día de Europa - UJA

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha destacado el impacto europeo en la modernización de la UJA. Lo ha hecho durante los actos organizados para conmemorar el Día de Europa.

La Universidad de Jaén, junto a la Diputación de Jaén como socio de la Alianza NEOLAiA, ha conmemorado este miércoles el Día de Europa con la organización de diferentes actividades en stands informativos y participativos instalados en el Campus Las Lagunillas.

El rector ha visitado estos stands junto a la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, y el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez, ha apuntado que la Universidad de Jaén se levanta como el ejemplo perfecto de que el proyecto europeo no es algo que solo ocurre en Bruselas, en Madrid o Estrasburgo, "sino algo que transforma nuestras calles, nuestras aulas y el futuro de nuestros jóvenes".

"Queremos poner en valor el impacto que la integración europea ha tenido en la modernización de nuestro país y, como no, de nuestra universidad", ha apuntado el rector. Como ejemplo, Nicolás Ruiz se ha referido a cuatro ejes. El primero, infraestructuras y transformación, donde considera que la huella de la UE es "tangible" gracias a los fondos europeos, "que han conseguido transformar los campus de Jaén y Linares en espacios de vanguardia con nuevos edificios y laboratorios de última generación".

El segundo, estudiantes e interculturalidad, ya que Europa para el estudiante supone "una oportunidad real" y que en el caso de la UJA, más de 500 estudiantes realizan estancias de formación en universidades extranjeras, muchas de ellas financiadas por el programa Erasmus+.

Así, recibe más de 1.000 estudiantes de movilidad internacional cada curso, procedentes de más de 60 países diferentes, a través de este y otros programas, superando la cifra total de alumnado internacional de la UJA los 2.600 anuales --incluyendo al estudiantado regular y de atracción de talento que cursan estudios completos-- lo que supone un impacto económico en la provincia de más de 7 millones de euros anuales.

En tercer lugar, la Alianza NEOLAiA, de la que el rector considera que "marca un antes y un después en la historia de la UJA. "Lideramos una alianza de nueve universidades de nueve países europeos distintos, respaldada con una financiación de casi 15 millones de euros.

Como coordinadores de este consorcio, la UJA lidera una red que abarca a más de 110.000 estudiantes en todo el continente. Estamos diseñando títulos conjuntos que permitirán que un alumno UJA pueda formarse en Jaén, Italia o Chipre.

Además, este consorcio es una potente herramienta para combatir la despoblación y asegurar que un joven de Jaén tenga las mismas oportunidades, recursos y proyección internacional que uno de cualquier gran capital europea", ha apuntado al respecto.

Respecto al cuarto eje, los proyectos europeos de investigación, Nicolás Ruiz ha declarado que la UJA cuenta con una sólida cartera, Además de NEOLAiA, pertenecientes a los programas Horizonte Europa y los proyectos de I+D+i financiados con Feder.

Por su parte, la diputada de Fondos Europeos y Geolit de la Diputación de Jaén, Lourdes Martínez, ha hecho referencia a los distintos proyectos europeos en los que participa junto a la UJA, además de la Alianza de Universidades Europeas NEOLAiA, PROvote y RAIZ Jaén, a través de la propia Alianza, "que está permitiendo dotar de agendas urbanas a todos los municipios, especialmente a los menores de 10.000 habitantes, con el talento que se está gestando aquí en la Universidad".

A su vez, Martínez ha recordado la importancia de Europa para la Universidad de Jaén y para todos los estudiantes, rememorando el ingreso de España a la UE. "Se cumplen 40 años desde que España se adhirió a la Unión Europea, lo que supuso el inicio del progreso en este país, de la modernización y de nuestra apertura al mundo. Esto nos ha permitido como universidad hacer proyectos transformadores y estratégicos gracias a la financiación europea", ha declarado.

LA CONTRIBUCIÓN DE EUROPA

Así mismo, la diputada ha hecho hincapié en las contribuciones a nivel social de Europa, afirmando que "ha contribuido a que tengamos más derechos, a que estemos más protegidos y haya más igualdad, democracia y solidaridad".

La jornada ha contado con una zona de dinamización compuesta por varios estands informativos y participativos, resultado de la colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Vicerrectorado de Internacionalización de la UJA, así como de la Oficina de Relaciones Internacionales y la Oficina de Proyectos Internacionales (Ofipi) del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UJA.

Además, se ha contado con la participación de alumnado del programa Aula Abierta de la UJA, se ha realizado la presentación oficial y exposición de las obras ganadoras del concurso de arte organizado por las nueve universidades de la Alianza NEOLAiA.