El rector de la UPO alerta del crecimiento descontrolado de universidades privadas por infrafinanciación de la pública

Curso UPO 'Vertebrar la sociedad, proteger a la ciudadanía: el valor insustituible de los servicios públicos ante el avance de la desigualdad y la privatización' en Carmona (Sevilla). - ROSARIO VALPUESTA- UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han acogido este jueves 'Vertebrar la sociedad, proteger a la ciudadanía: el valor insustituible de los servicios públicos ante el avance de la desigualdad y la privatización'. En él ha intervenido el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, que ha alertado del crecimiento descontrolado de universidades privadas por infrafinanciación de la pública".

En la inauguración del curso ha intervenido el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, la directora del curso y secretaria de Formación de CCOO de Sevilla, Sara Bonmatí y el profesor del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, Ricardo Iglesias. Posteriormente, en la mesa redonda 'La educación pública en disputa: cohesión e igualdad de oportunidades frente a la segregación y el modelo de mercado', el rector ha señalado que "desde 1997, año en el que se fundó la UPO, se han creado 27 universidades privadas en España y solo una pública".

En este sentido, Oliva ha subrayado que España se ha convertido en un caso "único" en el continente europeo, ya que ha señalado que "no hay ni un solo país de la Unión Europea que tenga esta estructura universitaria". El rector ha puesto ejemplos comparativos para ilustrar la magnitud del fenómeno: "En Alemania las universidades privadas son el 20%, en Dinamarca son el 4%, en Italia son el 30%", mientras que ha indicado que "este mismo año, por primera vez, se producirá el ansiado sorpaso para muchos, que es que habrá 50 públicas y 51-52 privadas en nuestro país".

Al hilo, el rector de la UPO ha señalado que "desde 2015 hasta ahora la matrícula en la pública ha caído un 6% y en la privada ha crecido casi el 60%". Además, ha añadido que "por cada plaza que ofertamos en las universidades públicas tenemos al menos el doble de demanda". Así, el rector ha identificado la infrafinanciación como la causa principal de esta paradoja: "para que nosotros podamos sacar esas plazas necesitamos dinero. ¿Y por qué no sacamos todas esas plazas? Porque hay una infrafinanciación galopante en este país", ha detallado.

Asimismo, ha insistido en que en Andalucía "especialmente" esta situación es "crítica" y ha presentado cifras concretas sobre el déficit de financiación que padece el sistema universitario español. Así, ha cuantificado el problema al afirmar que "nos faltarían 550 millones de euros en Andalucía para las universidades y a nivel nacional, 3.000 millones de euros".

Igualmente, Oliva ha advertido sobre el riesgo de crear un sistema universitario a "dos velocidades" que "socavaría la igualdad social". Por tanto, "lo que se está haciendo es una bomba de relojería para la sociedad", ha aseverado, añadiendo que "en el momento en que hagan una sociedad con dos velocidades acabaremos con la igualdad y eso evidentemente es un semillero de conflicto social".

Por otra parte, ha expuesto que "las universidades públicas se encuentran tensionadas financieramente hasta límites de simplemente intentar sobrevivir". Así, ha revelado que "la situación financiera de las universidades andaluzas ha alcanzado niveles críticos".

En esta línea, el rector ha adelantado que "casi todas las universidades de Andalucía estamos en déficit presupuestario". Ha ejemplificado con casos concretos como el de la Universidad de Sevilla, que "tiene que acometer un recorte de 16 millones para pagar una subida salarial", y ha señalado que "la Universidad de Málaga tiene una deuda de más de 40 millones".

Además, ha puesto de manifiesto que el deterioro de las infraestructuras es "uno de los principales problemas que afectan a las universidades públicas españolas". Por tanto, esta falta de inversión en infraestructuras ha generado "una menor capacidad para atraer talento académico, especialmente cuando lo que nos están pidiendo es que tenemos que reducir todavía más nuestra estructura, lo que limita la posibilidad de desarrollar políticas de renovación del personal docente".

En esta línea, Oliva ha contrastado esta realidad con la situación de las universidades privadas, que disfrutan de "centros privados con unas infraestructuras de primer orden", evidenciando la brecha existente entre el sistema público y privado de educación superior en España.

Por último, Oliva ha indicado que la solución pasa por una financiación "adecuada" de las universidades públicas. "Se trata es de luchar por la igualdad y la justicia social en la sociedad", ha concluido.

CCCOO MANIFIESTA QUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SE SOSTIENE POR SUS TRABAJADORES

La secretaria general de la Federación estatal de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha manifestado en la mesa redonda "la educación pública en disputa: cohesión e igualdad de oportunidades frente a la segregación y el modelo de mercado" que "el sistema público tiene unas grietas estructurales" y ha avisado de que la educación pública "se está sosteniendo por sus trabajadores, por el personal docente y por el personal de apoyo educativo, entre otros".

Esperabé ha profundizado en cuatro grietas fundamentales del sistema educativo español, destacando que existen "propuestas y posibles medidas que nos puedan ayudar a salir de donde estamos". La dirigente sindical ha insistido en que "si no hay alguien que sostiene esas grietas pues se acaban cayendo", lo que explica la movilización que se está produciendo en diferentes comunidades autónomas.

Para Esperabé las soluciones radican en que "se está denunciando, se está saliendo a la calle, existen alianzas con familias, estudiantado, sindicatos etc, y además se está poniendo en valor los servicios públicos".

Por su parte, otro de los participantes en la mesa redonda, Javier Merchán, del Observatorio de la Educación ha planteado: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?, explicando que el fenómeno de la privatización tiene dos orígenes y que "la conversión del campo de la educación es objeto de negocio".

En este sentido, Merchán ha indicado que las consecuencias de la privatización de la educación son: menos oportunidades; más desigualdad y discriminación; recortes en el derecho a la educación; más adoctrinamiento; menos pluralismo; deterioro de la calidad.

Por último, el último ponente en la mesa redonda, el profesor del Departamento de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona, Xabier Bonal, ha detallado que los factores que aumentan la segregación son el cambio sociodemográfico, el mercado y la transformación urbana.