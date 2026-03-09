Recuperado cerca de 8.000 metros de cableado del alumbrado público robado en Jaén capital

Cableado recuperado en la operación Kupari - GUARDIA CIVIL

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en el marco de la operación Kupari, ha recuperado 7.724 metros de cableado del alumbrado público sustraído en diversos robos cometidos en la ciudad de Jaén. El valor de lo robado junto con los daños ocasionados supera los 50.000 euros. Por estos hechos hay investigado a un joven de 27 años, vecino de Bailén, como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en las cosas.

Las actuaciones se iniciaron en febrero cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil detectó una maniobra sospechosa de una furgoneta en la autovía A-44, a la altura del término municipal de Campillo de Arenas (Jaén). El conductor ignoró las señales y se dio a la fuga, lo que motivó un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización del vehículo abandonado y el hallazgo en su interior de diverso material, incluyendo cableado eléctrico.

Las investigaciones permitieron localizar el punto de venta donde estaba siendo introducido el material sustraído, así como reunir pruebas que vinculan al investigado con su participación en cuatro delitos de robo con fuerza cometidos desde diciembre.

Los robos del cableado afectaron a diferentes puntos del alumbrado público, concretamente en el centro comercial Jaén Plaza, las inmediaciones de la rotonda de La Pajarita, la zona del polígono Nuevo Jaén y el entorno del Palacio de Deportes Olivo Arena, todos ellos en Jaén capital.

El cableado intervenido en el vehículo, junto con el resto del material recuperado durante la operación, ha sido entregado al Ayuntamiento de Jaén, restituyéndose así al municipio un total de 7.724 metros de cableado del alumbrado público. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, sin descartase nuevos investigados o detenidos relacionadas con los hechos.