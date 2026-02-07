La red autonómica de carreteras suma ocho cortes al tráfico en la provincia de Córdoba por la borrasca

Archivo - Tareas de desbroce en carreteras andaluzas, en imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado de que la Red Autonómica de Carreteras en la provincia de Córdoba suma ocho cortes al tráfico rodado en la tarde de este sábado como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos de la borrasca Leonardo en los últimos días y de las primeras inclemencias meteorológicas que deja la denominada Marta.

Además el departamento de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en la provincia, mantiene cortado el "tráfico peatonal" del Puente Romano de Córdoba.

Según ha detallado el Gobierno andaluz, la carretera A-333, del kilómetro 30+700 al 46+500, entre Iznájar y Priego de Córdoba, está cortada por desprendimientos y por un salto de agua. En el punto kilométrico 47 se ha producido un desprendimiento del carril derecho que se evalúa.

Por otra parte, la A-4154, en Priego de Córdoba, del 54+300 al 40+000 se mantiene cortada por un desprendimiento bajo calzada, deslizamiento de talud y caída de árboles. La A-3131, en el kilómetro 15+400, en la zona de Lucena, concretamente en el tramo entre Jauja y Badolatosa (Sevilla), está cerrada por el deslizamiento de talud.

Asimismo, la EF-A-331, del kilómetro 0 al 3+225 (Rute), está restringida al tráfico por el desprendimiento de talud; se trata de una carretera descatalogada con poca incidencia de tráfico.

También está cortada la A-3125, del punto 8 al 26, en Baena, por inundación de la vía, mientras que la A-431R2, lo está a la altura del kilómetro 28+060 (arroyo Guadalbaida).

Así, la red autonómica tenía cortadas al tráfico en la provincia otras seis carreteras como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos de los últimos días, a las que se han sumado la A-3150 y la A-306 entre los puntos kilométricos 1 y 10 entre los términos municipales cordobeses de El Carpio y Bujalance.

En la A-3150 entre Palma del Río y La Campana (Sevilla), desde la Junta se ha especificado a última hora de la tarde de este sábado que el corte se ha establecido entre del kilómetro 7+400 al 26+350.