Cortada la A-2231 entre Barbate y Zahara de los Atunes (Cádiz) por desprendimiento de rocas y balsas de agua

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha informado que la carretera A-2231, la vía principal que une directamente este municipio con Zahara de los Atunes, permanece cortada al tráfico debido a desprendimientos de rocas y la formación de balsas de agua en la calzada.

El servicio de Conservación de Carreteras va a acometer trabajos de limpieza y aseguramiento de la zona para garantizar la seguridad vial y permitir la reapertura de la vía en cuanto sea posible, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Ante esta situación se ha pedido a la ciudadanía que eviten los desplazamientos innecesarios, extremen la precaución, respeten la señalización existente y atiendan "en todo momento" las indicaciones de los servicios de emergencia.

Además, al elevado número de carreteras de la provincia que presentan incidencias a consecuencia de las últimas borrascas, este sábado la Diputación de Cádiz ha anunciado también el corte de la CA-3011 en El Barroso, la CA-3106 en el Poblado de Doña Blanca y CA-8100 en Puerto Serrano.