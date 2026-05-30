RefugiArte Jaén regresa al Refugio Antiaéreo con otro proyecto de intervención sobre el conflicto en Oriente Medio

RefugiArte regresa al Refugio Antiaéreo con otro proyecto de intervención sobre el conflicto en Oriente Medio.
JAÉN 30 May. (EUROPA PRESS) -
El refugio antiaéreo de Santiago ha acogido este sábado la inauguración del nuevo proyecto de intervención artística RefugiArte, dentro del Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo ArtJAÉN, que se viene desarrollando en Jaén capital desde 2014. Una muestra en la colabora el Patronato municipal de Cultura.
Así lo han informado desde el Ayuntamiento de Jaén en una nota, en la que han indicado que esta edición se ha centrado en el actual conflicto existente en Oriente Medio, sus consecuencias y la dimensión social del mismo.
Han participado los artistas Carlos Tajuelo (Jaén), Mercedes Lirola (Granada), Roberto Rivas (Córdoba), María José Moreno Frontán (Jaén), Cristina G. Jaramillo (Granada), Mercedes Castro (Cádiz) y Carmen Montoro Cabrera (Jaén).
Según han explicado, la particularidad de este espacio idóneo para esta muestra y la temática elegida ha llevado a estos artistas a incorporar discursos creativos, simbólicos y descriptivos, adaptados a la estructura arquitectónica e histórica de este edificio.
La apuesta de ArtJAÉN y de RefugiARTE, pasa por dar cabida a disciplinas artísticas menos visibles que, sin embargo, albergan algunos de los lenguajes contemporáneos más rompedores y actuales. Un proyecto creativo que brinda a los asistentes la oportunidad de enfrentarse a exposiciones que dan respuesta a un público interesado en acercarse a conocer otro tipo de expresiones artísticas.
Durante este periodo expositivo, esta muestra de arte contemporáneo convivirá con el discurso expositivo instalado en este lugar de Memoria Histórica en recuerdo del bombardeo sufrido por la ciudad de Jaén el 1 de abril de 1937. Las visitas al Refugio y a la exposición se llevarán a cabo a través de las empresas turísticas de la capital.