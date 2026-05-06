Los regantes reclaman a los partidos un "compromiso firme" con las canalizaciones de Béznar-Rules, en Granada

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GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo ha remitido una carta a los diferentes representantes políticos que concurren a las elecciones andaluzas del 17 de mayo solicitando un compromiso "firme" con la ejecución definitiva de las canalizaciones del sistema Béznar-Rules y que lo incluyan en sus programas electorales.

A través de su presidente, Maximino Prados Rodríguez, la entidad ha trasladado una demanda histórica del sector agrícola de la Costa Tropical de Granada, que considera esta infraestructura "imprescindible para garantizar el desarrollo económico, social y ambiental de la comarca".

Los regantes denuncian que, pese a contar con recursos hídricos almacenados en los embalses, muchas explotaciones agrícolas siguen sin poder acceder al agua necesaria para sus cultivos. Esta situación obliga a recurrir a acuíferos sobreexplotados, con problemas de salinización y elevados costes energéticos.

"La agricultura representa cerca del 70 por ciento de la economía comarcal y se encuentra en un riesgo real si no se actúa con urgencia", señalan desde la Comunidad de Regantes.

Uno de los principales obstáculos señalados es el actual modelo de financiación de las canalizaciones, que, según sostienen, traslada una carga económica "inasumible" a los agricultores.

Con un coste estimado cercano a los 500 millones de euros, los regantes advierten de que pequeños y medianos productores no pueden asumir este esfuerzo sin comprometer la viabilidad de sus explotaciones ni el necesario relevo generacional.

Además, la paralización de proyectos por exigencias de avales millonarios pone de manifiesto, según la entidad, la necesidad de una revisión urgente del modelo actual.

La Comunidad General de Regantes solicita a las formaciones políticas que incluyan en sus programas electorales la ejecución prioritaria de las canalizaciones Béznar-Rules con un calendario realista.

También, un modelo de financiación justo, que no recaiga principalmente sobre los agricultores; la implicación coordinada de todas las administraciones públicas y la búsqueda de financiación pública suficiente, incluyendo fondos europeos.

Junto a ello reclaman la creación de espacios de diálogo permanente con el sector agrícola.

Desde la entidad subrayan que las canalizaciones no son solo una obra hidráulica sino una infraestructura estratégica de interés general que permitirá generar empleo y fijar población en el territorio; así como garantizar la sostenibilidad del sistema agrícola y mejorar la gestión del agua, reduciendo la sobreexplotación de acuíferos.