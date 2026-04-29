La reina Letizia asiste a la entrega del Premio Princesa Girona Arte que recae en la directora y guinosta Gema Blasco

La Reina Letizia (d) junto a la ganadora del Premio Princesa de Girona 'Arte 2026' la directora y guionista de cine, Gemma Blasco (i) - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia ha participado este miércoles en Granada en el acto central del Tour del Talento que organiza la Fundación Princesa de Girona, y marco en el que la directora y guionista barcelonessa Gema Blasco ha recibido el Premio Girona 'Arte' 2026.

La asistencia de la reina y la entrega del premio han tenido lugar en el auditorio Manuel de Falla de la capital granadina, donde más de 800 asistentes, la mayoría jóvenes, han participado en el Princesa de Girona CongresFest. El evento ha puesto en valor el talento artístico y ha destacado el papel del arte y la cultura como herramientas clave de conexión con las emociones.

La reina Letizia, acompañada de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; Francisco Belil y Salvador Tasqué, presidente y director general de la Fundación Princesa de Girona, respectivamente, ha presidido esta jornada.

Además, el acto ha contado con la participación del teniente de alcalde y concejal de Cultura, Jorge Saavedra; concejal de Juventud, Fernando Parra; el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez; el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado; el director del Tour del Talento, Jordi Estruga, y el CEO de TRIVU, Pablo González, entidad impulsora de la iniciativa, entre otros representantes de la fundación y patronos.

LA PREMIADA, GEMA BLASCO

Sobre la premiada con el Premio Princesa Girona Arte 2026, Gema Blasco es directora y guionista de cine. Recientemente, ha sido nominada a los Premios Goya 2026 a Mejor Dirección Novel por su largometraje 'La Furia' y ha obtenido el Premio Gaudí a la Mejor Dirección Novel.

Su obra se caracteriza por una mirada autoral comprometida con los temas sociales y por una exploración formal que combina sensibilidad artística y reflexión contemporánea.

Se formó en la escuela de cine Bande à Part y ha ampliado su formación en talleres internacionales como la EICTV de Cuba o el programa Filmando en Barcelona con Abbas Kiarostami. Desde sus primeros trabajos ha desarrollado una filmografía personal que explora la relación entre lo íntimo y lo colectivo.

Su cortometraje Jauría (2018) recibió el premio SGAE-Nova Autoría en el Festival de Sitges. Posteriormente dirigió el largometraje experimental 'El Zoo', estrenado en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Su primer largometraje de ficción, 'La Furia', se estrenó en el festival SXSW y en el Festival de Málaga, donde obtuvo tres Biznagas (Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Mejor Montaje).

La película también ha sido reconocida en festivales internacionales como SXSW London, Seoul International Women's Film Festival o IFFI Goa, y ha alcanzado una amplia difusión tras su estreno en distintas plataformas.

Su cine nace de una exploración muy personal de la experiencia humana. En 'La Furia', inspirada en una vivencia propia, aborda la violencia sexual desde una mirada ética y profundamente humana, evitando el sensacionalismo y apostando por una narrativa que prioriza la reflexión y el respeto hacia las víctimas.

Esta aproximación ha convertido su obra en un punto de partida para el diálogo social, participando en debates, encuentros y actividades con universidades, asociaciones y festivales que reflexionan sobre el papel del cine en la construcción de nuevas miradas sobre la realidad.

Blasco entiende el cine como una herramienta para generar diálogo social y reflexión colectiva. Su trabajo aborda temas como la violencia, la memoria o la identidad desde una mirada ética y feminista, y combina su actividad creativa con labores de mentoría, docencia y acompañamiento de proyectos en escuelas de cine y universidades.

Actualmente desarrolla nuevos proyectos cinematográficos mientras continúa consolidando una trayectoria internacional marcada por un fuerte compromiso artístico y social.

Blasco, que en su intervención previa a la entrega del premio, ha puesto en valor las miradas propias que tienen los artistas en sus creaciones, ha agradecido emocionada el premio "por valorar la creación artística", y ha agradecido el premio a la fundación, así como la labor de todo su equipo, y en especial de su productora. "Ojalá os haya podido inspirar mi historia y mi trabajo", ha dicho.

El jurado ha valorado de Bema Blasco "su capacidad de abordar desde su excelente trabajo cinematográfico, a partir de su experiencia personal, nuevos imaginarios en diálogo con la tradición clásica, consiguiendo conectar con un público amplio". Y ha puesto en valor "su mirada ética y compleja sobre las realidades sociales, con la generosidad y el entusiasmo de abrir sus procesos de creación a las nuevas generaciones".

EL TOUR DEL TALENTO EN GRANADA

El Tour del Talento ha convertido a la ciudad de Granada en el epicentro de la inspiración, la innovación y el emprendimiento juvenil, con el arte y la cultura como ejes diferenciales de la cuarta parada del Tour del Talento 2026 en Granada, que está organizado por la Fundación Princesa de Girona, con Trivu como aliado, junto con el Ayuntamiento de Granada y Granada Capital Europea de la Cultura 2031.

Cinco premiados anteriormente con el Princesa de Girona Arte --Hugo Fontela, pintor (Arte 2014); Auxiliadora Toledano, soprano (Arte 2013); Soleá Morente, cantante (Arte 2018); Rafael Rodríguez Villalobos, director de escena (Arte 2019); y María Sánchez, veterinaria de campo, poeta y narradora (Arte 2021)-- se han encargado este miércoles de realizar varias intervenciones artísticas durante el encuentro y posterior entrega del premio.

Además, cada uno de ellos ha presentado a uno de los candidatos finalistas de la categoría de Arte: Xabier Anduaga Martínez, tenor donostiarra; Gemma Blasco, directora y guionista barcelonesa; Valeria Castro Rodríguez, cantante y compositora canaria, que se ha conectado telemáticamente desde Latinoamérica; César Dezfuli Rello, fotógrafo documental y periodista madrileño; y Juan Floristán, pianista sevillano de proyección internacional, quienes han presentado sus proyectos al público.

El Tour del Talento 2026 en Granada tiene previsto culminar este próximo jueves con una jornada marcada por la inspiración, el bienestar emocional y la cultura. Entre las actividades más destacadas figura la Talent Session 'Tu mente, tu superpoder', centrada en la gestión emocional y la salud mental.

La jornada acogerá también una nueva sesión de Princesa de Girona Inspira, en la que los premiados Hugo Fontela (Arte 2014) y Juan Zamora (Arte 2017), compartirán su trayectoria y reflexionarán sobre el poder del arte para interpretar y transformar la realidad.

El deporte tendrá un papel protagonista con la actividad Mentor 10 y Ecuación Talento, que contará con referentes como la doble medallista olímpica María Pérez, la esquiadora Ana Alonso y la doctora María Antonia Lizárraga, con testimonios y actividades prácticas.

Como cierre cultural, el público podrá disfrutar del recital lírico gratuito 'La Carroza del Teatro Real', una propuesta que convertirá la explanada del Palacio de Congresos en un espacio abierto de encuentro entre la música y la ciudadanía.