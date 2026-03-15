Renfe ajusta horarios del plan alternativo de transporte para los Media Distancia Algeciras-Antequera desde este lunes

Archivo - Imagen de archivo de transporte en tren. - RENFE - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado un ajuste en los horarios desde este próximo lunes, 16 de marzo, para el servicio alternativo de transporte por carretera para los trenes de Media Distancia entre Algeciras (Cádiz) y Antequera (Málaga) y paradas intermedias.

Así lo ha informado la compañía en una nota, en la que han precisado que mantienen este servicio alternativo "para garantizar la movilidad tras las afecciones del temporal en la infraestructura".

Asimismo, Renfe ha concretado que desde este lunes el plan especial de transporte por carretera ofrecerá un total de seis servicios diarios Antequera AV-Algeciras, tres por sentido, con paradas intermedias únicas en Antequera Santa Ana, Ronda y San Roque La Línea.

En relación, la compañía ha indicado que también ofrecerá cuatro servicios Antequera AV-Algenciras, dos por sentido, con paradas en todas las estaciones intermedias de Media Distancia convencional, en concreto, Antequera Santa Ana, Bobadilla, Campillos, Almargen C. Real, Setenil, Ronda, Arriate, Benaoján Montejaque, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Gaucín, San Pablo, Jimena de la Frontera, Almoraima, San Roque La Línea y Los Barrios.

Al hilo, la entidad ferroviaria ha señalado que mantendrá este servicio alternativo para garantizar la movilidad de todos los viajeros de todas las estaciones intermedias "hasta la finalización de los trabajos en la vía".