Renfe establece un servicio alternativo por carretera para dos trenes de tarde de la línea C3 Sevilla-Cazalla

Archivo - Un tren de la red de Cercanías de Sevilla, como imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe establece desde este lunes, 16 de marzo, un servicio alternativo de transporte por carretera para dos trenes de primera hora de la tarde de la línea de Cercanías C3 (Sevilla-Cazalla Constantina) por trabajos en la infraestructura.

De este modo, los servicios Sevilla-Cazalla de las 15,25 horas y Cazalla-Sevilla de las 18,14 horas realizarán por carretera el tramo entre Los Rosales y Cazalla Constantina, mientras que trayecto Los Rosales-Sevilla Santa Justa se realizará en tren habitual, según informan fuentes de la compañía.

A partir del 7 de abril y hasta el 20 del mismo mes, este mismo plan alternativo de transporte se extenderá a todos los servicios de esta línea de Cercanías con motivo del corte total del tráfico ferroviario por obras en la infraestructura.

En este sentido, Renfe mantiene informados a los viajeros a través de los canales oficiales de comunicación: App de Cercanías, canal Whatsapp, cartelería y megafonía de estaciones, www.renfe.com, e @Inforenfe en la red social X.

REORGANIZACIÓN DEL PLAN ALTERNATIVO ENTRE ZAFRA Y SEVILLA

Asimismo, con el fin de minimizar los transbordos por carretera, Renfe ha acordado con Adif reorganizar el plan alternativo de transporte previsto también a partir de este lunes por obras de mejora en la línea Mérida-Los Rosales.

Los trabajos del administrador de infraestructuras se llevarán a cabo en horarios que faciliten la circulación de los servicios de viajeros. De esta manera, tan solo se verán afectados por el dispositivo especial dos de los cuatro servicios que a diario conectan Extremadura y Sevilla.

Por tanto, los trenes de Media Distancia Madrid-Sevilla que recorren la región extremeña en ambos sentidos mantienen el trayecto en autobús entre Zafra y Sevilla, tal y como estaba anunciado.

Por su parte, los trenes que circulan entre Plasencia/Cáceres y la capital hispalense no realizarán este transbordo, si bien modifican sus horarios en parte de su recorrido, concretamente entre Mérida y Sevilla.

Estas medidas se mantendrán mientras Adif permita compatibilizar el servicio de viajeros y los trabajos actuales de modernización de la línea Mérida-Los Rosales, que actualmente se centran en la implantación de nuevas instalaciones de gestión de la circulación.