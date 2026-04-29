Archivo - Renfe ofrece más de 100.000 plazas de trenes de alta velocidad y larga distancia con Andalucía para el Puente de Mayo. Imagen de archivo - RENFE - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe pondrá a disposición de los viajeros más de un millón de plazas en sus servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo. La oferta incluye más de 426.100 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia, de las que 102.600 corresponden a los servicios de Andalucía. Renfe ofrecerá más de 97.300 plazas para viajar entre Madrid y la comunidad andaluza y otras 5.300 plazas en los trenes AVE que conectan Andalucía con Aragón, Barcelona y Valencia.

Según ha detallado Renfe en una nota, los viajeros dispondrán de más de 636.100 plazas en los trenes Avant y en los servicios Regionales de todo el territorio para facilitar los desplazamientos durante este periodo festivo. En los trayectos de Media Distancia más demandados, Renfe oferta más de 24.250 plazas en los trenes Avant que conectan Madrid y Toledo; más de 23.530 plazas en la línea Madrid-Segovia-Valladolid, 21.800 en los trenes Avant de Andalucía y más de 17.600 plazas en el trayecto Madrid-Puertollano.

No obstante, en Andalucía se restablecen los servicios directos de alta velocidad con origen y destino Málaga desde el jueves 30 de abril, una vez recuperada la normalidad en la circulación tras las incidencias ocasionadas por el temporal que obligaron a interrumpir las conexiones ferroviarias directas.

En este sentido, los planes alternativos de transporte mediante servicios de autobús puestos en marcha por Renfe para garantizar la continuidad del servicio de Alta Velocidad en Málaga --incluidos los servicios Avant desde el corte de Álora-- han registrado hasta el pasado 22 de abril más de 275.000 viajes. De acuerdo con las estimaciones realizadas, y considerando el mantenimiento de estos dispositivos hasta el próximo 30 de abril, el número total de desplazamientos superará los 300.000 viajes.

Este volumen de desplazamientos incluye tanto los viajes realizados durante el Plan Alternativo de Transporte (PAT) en el tramo Villanueva de Córdoba-Córdoba, que permitió mantener la operativa de los servicios de Alta Velocidad entre Madrid y Málaga desde el 20 de enero hasta la reapertura del servicio en Adamuz el 17 de febrero, como los correspondientes al PAT entre Antequera y Málaga, que se puso en marcha el 18 de febrero a raíz del desprendimiento registrado en Álora y que se mantendrá en funcionamiento hasta la reapertura de la vía, prevista para el 30 de abril.

De este modo, Renfe es el único operador que ofrece alternativas de transporte cuando se producen incidencias en la red y la circulación ferroviaria se ve afectada para "garantizar la movilidad de sus viajeros hasta destino".

RENFE RENUEVA EN ANDALUCÍA LA CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2015

Renfe obtiene la certificación de Gestión Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015 para la totalidad del Servicio Público en Andalucía, (Cercanías, Avant, Media Distancia, Proximidad y Regionales) "reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente".

Además, Renfe ha renovado también la certificación de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015, para todos los servicios antes citados lo que avala "los esfuerzos en la mejora de la gestión del servicio ferroviario.

Este reconocimiento se suma a la certificación 'Carbono Neutro' que Renfe ya obtuvo en 2023 para todos sus trenes eléctricos lo que garantiza que estas circulaciones no generan ningún tipo de emisión, gracias a que el origen de esta energía es 100% renovable. Esto permite que el servicio sea completamente neutro en emisiones de carbono, "consolidando su posición como operador líder en movilidad sostenible".

Con todo ello, Renfe no solo refuerza su apuesta por la calidad y la sostenibilidad ambiental como parte esencial de la gestión empresarial de su negocio, impulsando la mejora continua de los procesos y la orientación a la excelencia del servicio prestado al cliente, sino que además, Renfe profundiza en la incorporación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en su estrategia empresarial, puesto que las normas ISO están desarrolladas para ser una guía que permite abordar las dimensiones tanto económica, ambiental y social de los ODS.