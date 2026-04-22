Reparten más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva "sanas, seguras y sostenibles" en el centro de Granada

UPA llena de alegría y salud la Puerta Real de Granada al repartir más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva sanas, seguras y sostenibles - UPA

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de la Unión de Pequeños Agricultores UPA Granada, Nicolás Chica, y de UPA Huelva, Manuel Piedra, han repartido este miércoles más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva con la intención de lanzar un mensaje en defensa del consumo de frutas de temporada y reivindicar el trabajo de los agricultores y jornaleros que diariamente sacan adelante sus explotaciones a pesar de las inclemencias meteorológicas y los bajos precios en origen que reciben.

Desde UPA destacan que las fresas "sanas, seguras y sostenibles" de Huelva regresan a Granada como producto fuerte de un sector "moderno, eficiente, sostenible y pujante económicamente". "Hablar de fresas de España es hablar de Huelva, porque somos líderes mundiales en producción. Y la campaña #YoComoFresasdeHuelva quiere poner en valor el trabajo de miles de agricultores y más de 100.000 trabajadores que todos los días se levantan para producir un alimento sano, seguro y sostenible y que, además, llena de alegría a quien lo consume, porque son la fruta de la felicidad", ha señalado Manuel Piedra.

"Hablamos de un sector en el que cada fresa cuenta, en el que pervive una selección de variedades como Marisma, Rábida, Duna, que es la que repartimos hoy, que dan lo mejor de sí en cada bocado. Además, queremos recordarles a los consumidores que alguien se está beneficiando con nuestro esfuerzo. En todas las ciudades donde paramos con la campaña me gusta acercarme a las grandes superficies para comprobar cómo tienen los precios de las fresas. Bien, pues mientras que el consumidor paga entre cinco y seis euros por kilo a nosotros, los agricultores, nos pagan ese mismo kilo a uno euro y medio", ha añadido.

Así, el representante de UPA ha criticado que "alguien se lleva el beneficio", y ha añadido que han venido a Granada "no a promocionar las fresas de Huelva, porque se promocionan solas, sino a reivindicar el papel que jugamos los agricultores y los ganaderos en la producción de alimentos sanos, seguros y sostenibles, de calidad y por los que debemos recibir unos precios justos y razonables para seguir viviendo dignamente de nuestras explotaciones".

Por su parte, el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, ha agradecido a sus compañeros de Huelva que hayan pensado en la capital nazarí para realizar un nuevo reparto dentro de la campaña #YoComoFresasdeHuelva.

"Con estos repartos reconocemos el esfuerzo de los productores de fresas onubenses, que sacan adelante sus frutos para que llenen los lineales de toda España de salud y sabor. Tenemos muy claro que, como en Granada puede ser el sector de los frutos secos, el espárrago, los subtropicales o el aceite de oliva, en Huelva las fresas con una potente locomotora de la economía. Hablamos de un sector estratégico que debemos defender ante cualquier ataque que reciba", ha expresado.

"Defendemos un sector clave como el de las fresas de Huelva, que representa, junto al espárrago verde, el almendro, los subtropicales del litoral, el tomate cherry y el aceite de oliva los símbolos de Andalucía. Por eso, las instituciones tienen que velar, proteger y apoyar de forma incondicional un sector que preserva el medio rural desde el punto de vista económico y como motor de desarrollo y sostenibilidad, y permite que miles de familias desarrollen su actividad cada día", ha afirmado el responsable de UPA Granada.