Repullo asegura que Andalucía necesita "estabilidad" de cara al 17M frente "al lío y la corrupción del sanchismo"

Celebración de la Junta Directiva del PP de Córdoba. - PP CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña del Partido Popular (PP) de Andalucía para las próximas elecciones autonómicas, Antonio Repullo, ha defendido que la comunidad "necesita estabilidad, no líos ni bloqueos", al tiempo que ha asegurado que el 17 de mayo "los andaluces tendrán claro qué elegir: la estabilidad y la seguridad de un gobierno que funciona y se dirige a resolver los problemas, frente al lío y la corrupción del sanchismo y de los ERE".

Repullo se ha pronunciado así en una atención a medios previa a la Junta Directiva del PP de Córdoba, donde ha criticado que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, "lleva siete años en el Gobierno sin hacer nada por Andalucía más que vender humo y generar problemas". Asimismo, ha sostenido que "lo único que ha logrado es un acuerdo de financiación autonómica que beneficia a los independentistas catalanes y perjudica a otros territorios, especialmente a Andalucía".

El coordinador de campaña ha afirmado que Montero "representa el presente de Pedro Sánchez, del Gobierno que más ha castigado a Andalucía, y también el pasado del peor socialismo en la comunidad, marcado por los ERE". Asimismo, ha señalado que la campaña electoral no girará en torno a "los líos del Partido Socialista ni a la corrupción que rodea a un partido dirigido por Montero y Sánchez", sino sobre "Andalucía y los andaluces, con los que hemos trabajado en los últimos cuatro años para situar a la comunidad en el lugar que merece".

"PRESUPUESTOS APROBADOS CADA AÑO PARA MEJORAR LOS SERVICIOS"

El coordinador de campaña ha destacado que el PP lleva en Andalucía "ocho años gobernando, no prometiendo, con un Ejecutivo de Juanma Moreno que ha aprobado todos los presupuestos año tras año". "Unos presupuestos que han permitido mejorar infraestructuras, reforzar los servicios públicos --especialmente la sanidad--, generar empleo y oportunidades para los jóvenes, y situar a Andalucía en el lugar que se merece, en la cabeza tractora de toda España", ha subrayado.

En cuanto a la provincia de Córdoba, Repullo ha asegurado que seguirá exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez los mismos recursos que concede a otros territorios, ante "agravios" como la obra de La Colada. Así, se ha referido al trasvase como "un proyecto que cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía", pero que, según él, el Gobierno de Montero "vuelve a negar una y otra vez". Pese a que la zona norte de la provincia ya sufrió problemas de escasez de agua en periodos de sequía, Montero sigue "negando agua a la mitad de la provincia, restando oportunidades y quitándole el agua a sus vecinos".

En este contexto, Repullo ha defendido que apoyar un gobierno de Juanma Moreno significa "sumarse a un proyecto que suma, que está al lado de los andaluces y que reclama igualdad", incluyendo "los trenes, carreteras e infraestructuras hídricas que los ciudadanos necesitan y merecen".

"PP ES GARANTÍA DE ESTABILIDAD FRENTE A LA IZQUIERDA QUE BUSCA CALENTAR LA CALLE"

Durante la jornada de este lunes, el PP de Córdoba ha aprobado el Comité de Campaña para los comicios del 17 de mayo, que estará coordinado por Miguel Ángel Torrico, con el objetivo de afrontar una cita clave y consolidar un modelo de gobierno "sereno, cercano y eficaz".

Junto a Repullo, ha comparecido el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, quien ha asegurado que se trata de "un momento decisivo para Andalucía", toda vez que ha hecho hincapié en la importancia de mantener la estabilidad para "seguir avanzando en crecimiento económico, reindustrialización y mejora de los servicios públicos".

Molina ha defendido que Moreno es "la mejor garantía de estabilidad y progreso, frente a una candidata de paso que solo defiende al sanchismo y las concesiones al independentismo". También ha respaldado la "vía andaluza frente a la polarización y la violencia de la izquierda", que, según él, busca "calentar la calle".

Sobre el incidente en Cabra, Molina ha afirmado que el PSOE debe condenar el intento de agresión a Moreno y tomar medidas contra el agresor. "La violencia no tiene cabida en la democracia. Los andaluces y cordobeses quieren una Andalucía tranquila y sin violencia", ha concluido.