Repullo y Bellido participan este lunes en Córdoba en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía

Cartel anunciador del desayuno informativo de Europa Press Andalucía con el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, presentado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el lunes 23 de abril - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Europa Press Andalucía organiza este lunes 23 de marzo en Córdoba de la mano de la Fundación Cajasol una nueva edición de sus desayunos informativos con la participación del secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido.

El foro empezará a las 10.00 horas en el Hotel Eurostar Córdoba Palace y se desarrollará en formato de diálogo entre Repullo y Bellido, que abordarán los principales retos de futuro de Córdoba y de Andalucía moderados por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

El encuentro informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://www.youtube.com/live/yFBYUOikVZ8', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

MÁS DE CIEN EDICIONES

Los desayunos informativos de Europa Press Andalucía superan ampliamente el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como Antonio Garamendia, presidente de CEOE; Lorenzo Amor, presidente de ATA; o Javier Targhetta, de Atlantic Copper.

En los últimos años, 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía' fueron además protagonistas de tres campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018 y 2022. En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.