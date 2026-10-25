Repullo defiende la vía andaluza como modelo de gestión del PP para el conjunto de España

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo. - PP-A - Archivo

CÓRDOBA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha defendido este domingo la vía andaluza como el modelo de gestión que su partido quiere trasladar al conjunto de España de cara a la convocatoria de elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ello durante una atención a los medios en Córdoba previa a una jornada de trabajo con alcaldes y portavoces populares de la provincia.

En el encuentro también han participado el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, y el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido.

Repullo ha destacado que los alcaldes populares están realizando "un trabajo excepcional en los últimos años" y ha asegurado que representan "un ejemplo de lo que hace el Partido Popular cuando tiene la oportunidad de gobernar" en las instituciones en las que recibe el respaldo de los ciudadanos.

En este sentido, ha puesto como ejemplos la gestión de José María Bellido al frente del Ayuntamiento de Córdoba y la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Al hilo, ha puesto como ejemplo de la gestión del PP la elaboración de los presupuestos autonómicos y ha recordado que la Junta de Andalucía llevará la próxima semana a su Consejo de Gobierno las cuentas de 2027, incidiendo en que, a su juicio, esta esta continuidad refleja la estabilidad del Ejecutivo andaluz y permite sostener los servicios públicos.

Asimismo, ha destacado las sucesivas bajadas fiscales impulsadas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha señalado que el PP quiere trasladar esta política al ámbito nacional. "Vamos a seguir trabajando para que ese modelo, esa vía andaluza, se traslade al resto de España", ha afirmado.

Repullo ha acusado al Ejecutivo central de llevar ocho años "dándole la espalda a Andalucía y a la provincia de Córdoba" y ha defendido una gestión basada en incluir en los programas electorales las demandas de los ciudadanos y cumplir posteriormente los compromisos adquiridos.

En relación con las candidaturas del PP a las elecciones generales del 29 de noviembre, Repullo ha señalado que combinan experiencia y juventud, con la incorporación de nuevos perfiles y representantes con trayectoria en el Congreso y el Senado.

Además, ha expresado su confianza en que el partido desarrolle una campaña centrada en trasladar un mensaje de "prosperidad, de ilusión y de cambio" por toda Andalucía y la provincia de Córdoba.

El presidente provincial del PP, Adolfo Molina, ha destacado el papel de los alcaldes, portavoces y concejales populares como representantes cercanos a las preocupaciones de los vecinos. Según ha explicado, la reunión celebrada en Córdoba pretende recoger las principales demandas de la ciudadanía de cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre.