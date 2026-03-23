Repullo reivindica la "estabilidad" para avanzar y el PP-A la contrapone a la "parálisis" ante las elecciones andaluzas

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo (c), y el alcalde de Córdoba, José María Bellido (i), participan en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en Córdoba. A 23 de marzo de 2026 en Córdoba (Andaluc - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha reivindicado este lunes la "estabilidad" política como valor que ha permitido "avanzar" en esta legislatura de la mano del Gobierno de Juanma Moreno, y ha señalado que, de cara a los inminentes comicios autonómicos que se avecinan en esta comunidad, su partido va a contraponer ese factor con el de la "parálisis" que se genera si no se cuenta con ella y que dificulta que, como va a ocurrir en Andalucía, se pueda "agotar" una legislatura.

Son ideas que el secretario general del PP-A ha trasladado durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía conjunto con el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), organizado en Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol, donde Antonio Repullo ha llamado a seguir apostando por la estabilidad de cara a las elecciones autonómicas previstas para esta primavera, y cuya fecha concreta aún se desconoce, en función del momento en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decida convocar los comicios.

Antonio Repullo ha defendido que, más allá de cuándo sea la fecha concreta de las elecciones, si en un domingo u otro de mayo o junio, hay que destacar que Andalucía va a "agotar la legislatura", algo que, según ha defendido, ha sido posible gracias a que el Gobierno de la comunidad ha podido ir aprobando Presupuestos año a año de la mano precisamente de esa estabilidad que en el Parlamento se traduce en una mayoría absoluta del PP-A.

El dirigente 'popular' ha contrapuesto esa realidad con la situación que se da en el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar presidido por Pedro Sánchez, que "no tiene mayoría" en el Congreso, y "ni siquiera" tiene estabilidad "en el propio Consejo" de Ministros, y ha remarcado que el "resultado" de todo ello es "la parálisis".

"Donde no hay estabilidad, lo que hay es parálisis", ha sentenciado Antonio Repullo para valorar a continuación que "eso no pasa en Andalucía", y por eso esta comunidad "es diferente y ha podido avanzar como hasta ahora". En esa línea, ha abogado por "apostar" por dar continuidad a esa estabilidad para que esta región "siga avanzando a ese ritmo" de la mano de una gestión que "da un resultado mucho más beneficioso que el bloqueo y la parálisis que vivimos en otros lugares de España".

Por su parte, el alcalde de Córdoba y también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha valorado igualmente el avance de un Andalucía que se siente "orgullosa", y ha advertido de que la "alternativa" a que no haya unas mayorías "útiles" como la que, a su juicio, gestiona el PP-A actualmente, puede ser lo que se ve en comunidades como Extremadura o Aragón, donde "llevan meses tratando de que haya un gobierno, con todos los perjuicios que eso supone cuando tienes un camino bien encauzado".

"Creo que ahora mismo lo que nos jugamos es, o seguimos avanzando o entramos en un periodo, cuanto menos, de incertidumbre", en el que "no sabemos muy bien hacia dónde iríamos", ha avisado José María Bellido.

"LAS OCURRENCIAS EN POLÍTICA SON UN ERROR"

Así las cosas, y desde la premisa de que "las ocurrencias en política son un error", Antonio Repullo ha considerado que se debe "destacar" que en Andalucía "se va a agotar la legislatura", aunque "nadie habla de eso", más allá de qué día sean exactamente las elecciones, en un domingo u otro de mayo o junio.

"Lo importante realmente es que estamos hablando de una legislatura que se agota, y eso tiene que ver mucho con que se aprueban cuatro presupuestos, uno todos los años", y "eso quiere decir que se pueden iniciar proyectos, que se puede seguir avanzando en proyectos que se han hecho antes, que hay una estabilidad" que "se nota de muchas maneras", según ha defendido Antonio Repullo.

El dirigente del PP-A ha valorado así que de lo que se está hablando en Andalucía es de que "tenemos un presidente de la Junta que está decidiendo sobre semana arriba, semana abajo" cuándo convocar las elecciones; "no año arriba, año abajo, que es lo que se está valorando en otros lugares de España, incluso a nivel nacional", ha advertido.

MAYOR "ORGULLO DE SER ANDALUZ"

Además, el secretario general del PP-A ha defendido que en estos años de gobierno de Juanma Moreno se ha incrementado el "índice del orgullo de ser andaluz", y que se ve cómo ahora personas que llegan de fuera a la comunidad no hablan a los andaluces de cuestiones como "corrupción" o "paro", sino que preguntan "qué está pasando, qué estáis haciendo" en esta región para sentir ese "orgullo" de ser andaluz.

Repullo ha defendido que eso "no es gracias a un alcalde o a un presidente de una comunidad autónoma, ni a un partido político" concreto, sino que es "gracias al conjunto de la sociedad", y que para eso "es fundamental tener estabilidad", sin la cual no podría "seguir avanzando" Andalucía al "ritmo" actual, según ha sostenido y antes de concluir que, "si queremos estabilidad, el modelo funciona" actualmente con el Gobierno de Juanma Moreno.