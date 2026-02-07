Rescatado un hombre atrapado tras el derrumbe de su vivienda en Sorihuela de Guadalimar (Jaén)

Imagen de la vivienda derrumbada. - GUARDIA CIVIL DE JAÉN

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado en la madrugada de este sábado a un hombre de 68 años que quedó atrapado tras el derrumbe parcial de su vivienda en la localidad de Sorihuela del Guadalimar (Jaén) a causa de las lluvias torrenciales registradas en los últimos días por las borrascas.

Según ha detallado el instituto armado en una nota, los hechos han ocurrido sobre la 01,00 horas, cuando un fuerte estruendo alertó a los vecinos de la calle Infantas, quienes avisaron "de inmediato" a los servicios de emergencia tras producirse el derrumbe de varias viviendas.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba próxima a la zona. A su llegada, los agentes fueron informados por los vecinos de que uno de los inmuebles afectados estaba abandonado, pero que en otra vivienda podría encontrarse una persona atrapada en el interior.

Los guardias civiles accedieron al interior del inmueble entre los escombros, alcanzando la segunda planta, que había quedado parcialmente en pie. Desde allí localizaron al morador y procedieron a su rescate, evacuándolo por una de las puertas superiores que había quedado al descubierto, atravesando los restos del derrumbe.

La víctima fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios, encontrándose en buen estado de salud, y posteriormente fue realojada temporalmente en la vivienda de unos vecinos.

Asimismo, efectivos del Cuerpo de Bomberos se personaron en la zona para inspeccionar y asegurar el área afectada. Como consecuencia del derrumbe, resultaron dañados dos inmuebles, sin que fuera necesario desalojar ninguna otra vivienda.