Retenciones de cuatro kilómetros en la A-44 en Jaén tras un accidente entre varios vehículos sin heridos

Unidad de Guardia Civil de tráfico. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente por alcance que ha implicado a varios vehículos ha provocado este sábado, 28 de marzo, unos cuatro kilómetros de retenciones en la A-44, a la altura de Jaén y en sentido Motril (Granada).

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro vial se ha producido en torno a las 12,00 horas de la presente jornada en el punto kilométrico 32 de la referida vía. Si bien no hay personas atrapadas, el accidente se ha saldado con, al menos, un herido.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, sanitarios del 061, Policía Local y servicios de mantenimiento.