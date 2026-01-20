Los Reyes culminan la visita a Adamuz, 'zona cero' del accidente, y se dirigen a Córdoba

Los Reyes Felipe VI y Letizia, a su llegada a la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), este martes - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Los Reyes Felipe VI y Letizia han culminado su visita este martes a la localidad cordobesa de Adamuz, en cuyo término municipal se produjo el grave accidente de trenes el pasado domingo, y se dirigen a la ciudad de Córdoba, donde estarán con familiares de las víctimas mortales y de los heridos.

Pasadas las 13,30 horas, los Reyes han partido de Adamuz hacia Córdoba, tras visitar en el municipio el puesto de mando avanzado que se instaló tras el trágico accidente y presenciar los vagones que aún se encuentran en la 'zona cero' y donde los bomberos y técnicos trabajan, con maquinaria especializada, en la movilización de todos los elementos.

Los Reyes llegaron pasadas las 12,30 horas a Adamuz, donde fueron recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por el ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, junto a otras autoridades, como el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, o el alcalde del municipio, Rafael Moreno. Los Reyes llegaron acompañados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

En la comitiva de recibimiento también se encontraban miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de protección civil y de bomberos, así como vecinos de Adamuz que participaron en el rescate de viajeros de los trenes. Los Reyes han estado conversando con estos vecinos del municipio.

Tras la visita a Adamuz, los Reyes ya han partido hacia Córdoba --unos 40 kilómetros de distancia-- para visitar el Centro Cívico Poniente, donde familiares de los fallecidos están siendo atendidos y esperan noticias sobre sus seres queridos.

Los Reyes también acudirá al hospital Reina Sofía, donde están ingresados varios de los heridos en el accidente.