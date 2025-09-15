Rocío Díaz lamenta los anuncios "electoralistas" de Sánchez sobre pisos turísticos y pide derogar la ley de vivienda

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha tildado de "electoralistas" los anuncios sobre pisos turísticos realizados este pasado domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha vuelto a pedir que retire la Ley de Vivienda.

A preguntas de los periodistas durante su visita en la mañana de este lunes a la Basílica de la Virgen de las Angustias de Granada con motivo de la ofrenda floral del 15 de septiembre a la patrona de la archidiócesis, Díaz se ha referido en esos términos al anuncio que hacía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE en Málaga para revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas que, según explicó el secretario general socialista, "pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos", para que pasen a ser "alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país".

Díaz ha lamentado la visita institucional previa de Sánchez a unas viviendas protegidas que se ponen en marcha en el marco de cuatro promociones con una colaboración público privada, incluyendo al Ayuntamiento, "que cede el suelo", a fin, ha mantenido la titular andaluza de Fomento, de "hacerse una foto" cuando "el Gobierno de España no aporta ni un solo euro".

Es una gestión "que no es suya", ha proseguido Díaz señalando al presidente del Gobierno también que estas promociones "vienen financiadas" con "25 millones y medio de euros de fondos europeos, que se gestionan desde la Consejería de Fomento".

"Aprovecha una vez más a Andalucía para intentar presumir de una gestión que recuerdo que no es suya", ha indicado Díaz, que ha reconocido que en la Junta están "muy acostumbrados a los anuncios del presidente del Gobierno, que son anuncios electoralistas" mientras desde la comunidad autónoma se sigue "trabajando y poniendo orden en las viviendas turísticas".

En este sentido, Díaz ha explicado que desde la Consejería de Turismo se está haciendo "un gran esfuerzo de la mano de los ayuntamientos" para "ordenar las viviendas turísticas", mientras que ha defendido que "el problema de la vivienda en España lo ha generado la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez.

"Una ley que una vez más solicito que se derogue por el bien de todas las comunidades autónomas y por el bien de todos los españoles y todos los andaluces", ha concluido.