Una rotura de una contraaguja de vía del tren cerca de Almodóvar del Río (Córdoba) obliga a limitar la velocidad

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rotura en una contraaguja de la vía del tren a unos 15 kilómetros de Córdoba, cerca de Almodóvar del Río, que "ya estaba localizada y asegurada", según fuentes del Ministerio de Transportes, obliga a limitar la velocidad de paso de los trenes por la zona.

Según las citadas fuentes, se ha establecido una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) al paso por este punto a la espera de poder sustituir la pieza.

En este sentido, han apuntado que "estas piezas son de gran tamaño --más de 50 metros-- y deben trasladarse por ferrocarril", algo que "requiere la tramitación de unos permisos especiales y únicamente puede hacerse en banda de mantenimiento nocturna".