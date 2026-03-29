RTVA saca una convocatoria pública para cubrir el puesto de director técnico del ente

Archivo - Sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). - RTVA - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha sacado una convocatoria pública para cubrir un puesto directivo, el de director técnico de la empresa pública.

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado el jueves 26 de marzo, donde se señala que el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, convoca el proceso para la selección, con arreglo a los principios de mérito, capacidad, profesionalidad e idoneidad, de la persona que debe desempeñar el puesto directivo de Dirección Técnica de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.

El puesto que se convoca estará sometido a una relación laboral de carácter especial de alta dirección con plena disponibilidad, según se recoge en las bases de la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes tendrán un plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOJA, para remitir su solicitud a la Agencia Pública de la RTVA, a la atención del director general. El plazo finalizará a las 12,00 horas del último día.

La Dirección Técnica (del grupo retributivo Nivel A02) está adscrita a la Dirección de Innovación, Negocio y Comunicación para una mayor coordinación de las políticas de innovación y desarrollo tecnológico. Entre sus funciones se encuentran coordinar, planificar, diseñar, gestionar y ejecutar las políticas y estrategias de la RTVA y de Canal Sur Radio y TV, en el ámbito técnico; supervisar la explotación y mantenimiento de las infraestructuras, servicios y recursos técnicos; coordinar, programar, supervisar el seguimiento y control de los proyectos de inversiones tanto de la RTVA, como de Canal Sur Radio y TV. 4; estudiar, planificar y dirigir los proyectos técnicos; apoyar, asesorar y gestionar los expedientes técnicos, o supervisar la seguridad de la información en el ámbito tecnológico.

Asimismo, tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: El desarrollo y ejecución de la política estratégica de carácter técnico de la RTVA y de Canal Sur Radio y TV; Garantizar para RTVA y Canal Sur Radio y TV los necesarios servicios de infraestructuras técnicas de telecomunicación propia y compartida, incluyendo las redes de emisión, de recepción, enlaces permanentes y comunicaciones, entre centros; la programación, coordinación y gestión de las inversiones; la dirección de los archivos técnicos de proyectos, diseños, manuales, planos y licencias; dirigir la gestión e informes de expedientes técnicos y gestionar la redacción de proyectos, pliegos de prescripciones técnicas y dirección facultativa, o el estudio y captación de Fondos Europeos, así como la redacción de los proyectos para su presentación.