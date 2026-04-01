La ruta de Binter entre Córdoba y Canarias supera los 18.600 pasajeros en su primer año

Archivo - Inauguración de la ruta aérea entre Canarias y Córdoba por Binter. - BINTER - Archivo

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Binter celebra el primer aniversario de su ruta entre Canarias y Córdoba, una conexión que, en sus primeros 12 meses de funcionamiento, ha sido utilizada por 18.692 pasajeros, consolidándose como una opción de movilidad directa entre ambos territorios.

Según ha informado Binter, durante este período, la compañía ha operado un total de 206 vuelos, una cifra que refleja la buena acogida de esta ruta por parte de los viajeros. Asimismo, una parte de los pasajeros ha aprovechado las conexiones interinsulares que Binter ofrece para enlazar Córdoba con cualquier isla del Archipiélago.

Desde la aerolínea han destacado que "estos resultados se alinean con las previsiones iniciales y evidencian el interés creciente por una conexión directa que facilita tanto los desplazamientos turísticos como los viajes por motivos profesionales y personales".

Además, los pasajeros de esta ruta han podido beneficiarse de una de las principales ventajas diferenciales de la compañía: la posibilidad de conectar con cualquiera de los aeropuertos canarios, sin coste adicional y ampliando las opciones de viaje dentro del Archipiélago.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutan de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 --el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio--, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

VUELOS EN CONEXIÓN

La aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928327700 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.