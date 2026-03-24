Sabor Granada impulsa la competitividad de 25 empresas de la provincia en la Feria Alimentaria de Barcelona

Sabor Granada, la marca de productos agroalimentarios de la Diputación de Granada, vuelve a exhibir su fortaleza en la Feria Alimentaria de Barcelona, el mayor evento de la industria alimentaria en España y un referente internacional para el sector - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sabor Granada, la marca de productos agroalimentarios de la Diputación de Granada, vuelve a exhibir su fortaleza en la Feria Alimentaria de Barcelona, el mayor evento de la industria alimentaria en España y un referente internacional para el sector. La marca promovida por la institución provincial cuenta así con un espacio propio en el evento que se celebra en la ciudad condal del 23 al 26 de marzo. En esta edición, la Diputación promueve la participación de 25 empresas granadinas, y reafirma así su compromiso con la expansión comercial y la visibilidad de los productos de la provincia.

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de esta cita bienal como "una inversión valiosa para las marcas adheridas a Sabor Granada, ya que les permite establecer conexiones directas con distribuidores internacionales y los representantes del canal Horeca. En este marco, logran aumentar su visibilidad y detectar las nuevas tendencias de consumo global".

Además, Díaz ha incidido en que "la presencia en Alimentaria refuerza la estrategia de internacionalización de nuestras empresas, facilitando su acercamiento a nuevos mercados y consolidando la imagen de Granada como un territorio de excelencia agroalimentaria".

SOBRE LA PRESENCIA EN LA FERIA

Sabor Granada cuenta con un espacio propio dentro del estand de la Junta de Andalucía, donde se agrupan las empresas asistentes en una zona de exposición, además de contar con un área institucional y almacén logístico.

Las empresas participantes en esta edición son Caña Nature, Aceite Maquila, Frutos Secos El Elefante Rosa, Peñagallo, Salazones Cobasal, Leivamar, La Tarta de la Madre Cris, Almazara Quaryat Dillar, Víver Living Drinks, Bodegas Fontedei, Espadafor, Jamones Granadinos, Tostaderos Sol de Alba, Salazones Cárnicos Joaquín Álvarez García, Aceites D'Villalta, Centro Sur, O-Med Aceites, Granada La Palma, Destilerías Rosas, Indesfal, Destilerías y Distribuciones Liber, Abuela Ili Chocolate, Lucio Milenium, Helados Granada y Jamones Quesada Carpio.

El estand de Andalucía es el escenario de diversas actividades promocionales dirigidas por el presentador Daniel del Toro y ejecutadas por el chef Ismael Delgado.

La agenda de Sabor Granada cuenta en esta edición con dos citas. En la jornada del lunes, 23 de marzo, bajo el título 'Tres paisajes, un brunch', se realizó una degustación con productos de Salazones Cárnicos Joaquín Álvarez García, La Palma y Bodegas Fontedei.

Este martes, 24 de marzo, la actividad titulada 'Tres enclaves Sabor Granada: Alpujarra, Vega y Costa Tropical" ha puesto en valor los productos de Caña Nature, Centro Sur y Abuela Ili Chocolates.