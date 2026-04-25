La Sala Ático de Condes de Gabia, en Granada, acoge 'Amigo Virgilio', una experiencia artística multidisciplinar

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la exposición 'Amigo Virgilio', junto al artista granadino Aureliano Santa-Olalla, autor de la misma, que se puede visitar en el Palacio de los Condes de Gabia de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la exposición 'Amigo Virgilio', junto al artista granadino Aureliano Santa-Olalla, autor de la misma, que se puede visitar en la Sala Ático del Palacio de los Condes de Gabia de Granada hasta el 21 de junio. La exposición propone el inicio de un universo creativo que surge de la necesidad del autor de construir imágenes vinculadas a su mundo interno e imaginario. A través de este proyecto, Santa-Olalla invita al espectador a adentrarse en una experiencia artística que va más allá de los límites tradicionales de la fotografía.

Caracuel ha destacado que "esta exposición refleja el compromiso de la Diputación con el talento joven de la provincia y con propuestas artísticas innovadoras que amplían los lenguajes contemporáneos. El Palacio de los Condes de Gabia continúa consolidándose como un espacio de referencia para la creación emergente y la experimentación cultural".

Además, la diputada ha subrayado que "Amigo Virgilio es una muestra que invita a la reflexión y al descubrimiento, generando un diálogo entre disciplinas que enriquece la experiencia del visitante. Desde la institución provincial seguimos apostando por acercar la cultura a la ciudadanía y por ofrecer propuestas que conecten con nuevos públicos".

La exposición está compuesta por una serie de 14 fotografías que construyen este universo, casi como si se tratara de una manufactura. Partiendo de fotografía analógica, revelado químico y un posterior procesado digital, el proyecto trasciende la exposición fotográfica convencional para convertirse en una instalación multidisciplinar que integra elementos fotográficos, escultóricos, narrativos y sonoros.

Cada fotografía se acompaña de un breve texto que aporta una narrativa lineal y coherente. Estos fragmentos relatan la entrada del protagonista ficticio en un mundo desconocido, guiado por una criatura enigmática, en un claro eco de la travesía de Dante junto a Virgilio en La Divina Comedia. La instalación se completa con piezas escultóricas pertenecientes a ese universo paralelo y una composición sonora inmersiva que envuelve al espectador.

El proyecto se acompaña además de un catálogo concebido como parte integral de la obra, en forma de "cuaderno de viaje" del protagonista, diseñado por el propio artista e incluyendo un texto crítico de Ana Frías.

Aureliano Santa-Olalla (Baza, Granada, 1997) vive y trabaja en Granada. Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, ha participado en diversas exposiciones colectivas, entre ellas A la Calle (Granada, 2019). Amigo Virgilio constituye su primera exposición individual y su primer proyecto en solitario.

La exposición podrá visitarse de lunes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, mientras que los domingos y festivos el horario es de 11,00 a 14,00 horas.