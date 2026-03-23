Sancionados dos turistas por usar drones sin autorización en el Patio de Los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Archivo - Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha propuesto para sanción a dos personas que realizaban turismo en el casco histórico por el uso no autorizado de drones en el Patio de Los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba durante este fin de semana.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el primer hecho ha tenido lugar sobre las 12,00 horas del sábado 21 de marzo, cuando el personal de seguridad de la Mezquita-Catedral detectó que un dron sobrevolaba el recinto. Hechos similares han tenido lugar al día siguiente, cuando de nuevo se ha detectado el vuelo de un dron en el mismo lugar.

Ante ello, se ha dado cuenta a Policía Nacional, que ha comprobado que ambos responsables carecían de las autorizaciones preceptivas para realizar grabaciones, dado que el vuelo no había sido previamente comunicado al Ministerio del Interior, ni se había informado a la autoridad aeroportuaria competente.

Al respecto, el uso de aeronaves pilotadas por control remoto se encuentra regulado por la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, así como por la normativa específica de aplicación en materia de operaciones con drones.

Dicha legislación establece la obligatoriedad de cumplir una serie de requisitos para poder poner en uso este tipo de dispositivos, entre ellos, la formación y registro como operador, así como la obtención de las autorizaciones correspondientes en función del lugar de vuelo.

En este sentido, la Mezquita-Catedral de Córdoba constituye un enclave de especial sensibilidad, tanto por su valor histórico-artístico, como por la elevada afluencia de visitantes.

Así, para poder utilizar un dron en este espacio resulta imprescindible, además de cumplir con la normativa aeronáutica, contar con autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), así como con el permiso del Cabildo Catedralicio.

De este modo, los hechos detectados podrían constituir infracciones administrativas en materia de seguridad aérea, pudiendo ser calificadas como graves o muy graves, y que llevan aparejadas sanciones económicas cuyo importe varía en función de la conducta y del riesgo generado, y que oscilan desde los 600 a 60.000 euros.

RECOMENDACIONES

Entretanto, la Policía Nacional ha recordado la importancia de hacer un uso responsable de este tipo de dispositivos y de informarse previamente sobre la normativa vigente, especialmente en zonas urbanas, espacios protegidos o de gran afluencia turística. Para ello la Comisaría Provincial de Policía Nacional cuenta con una Base Delegada de la Unidad Aérea de la Policía Nacional.

Asimismo, se continuará con la vigilancia y control de este tipo de actividades con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio. Además, en ocasiones, con motivo de eventos con especial transcendencia para la seguridad ciudadana, se restringe el espacio aéreo en la zona del casco histórico, como ocurre en el dispositivo especial de Semana Santa.