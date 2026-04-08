Santa Fe (Granada) lleva la historia a las calles con su programación del 534 aniversario de las Capitulaciones

Presentación de los actos con motivo del 534 aniversario de la Firma de las Capitulaciones de Santa Fe que se desarrollan del 17 al 19 de abril en la localidad. - AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

SANTA FE (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de Santa Fe ha presentado oficialmente la programación diseñada para conmemorar el 534 Aniversario de la Firma de las Capitulaciones, un evento clave en la historia universal que transformará la ciudad del 17 al 19 de abril de 2026.

El alcalde, Juan Cobo, ha reivindicado durante la presentación el espíritu abierto y participativo de esta edición: "Santa Fe no solo recuerda su historia, la saca a la calle y la celebra por todo lo alto. Nuestras puertas monumentales se abren de par en par para ofrecer un fin de semana donde cada rincón de nuestra ciudad va a respirar magia, cultura y fiesta".

El regidor ha invitado a granadinos y visitantes a "perderse por los puestos del Mercado Medieval, emocionarse con el Gran Desfile y revivir el momento exacto en el que cambió el mundo con la teatralización en la Plaza de España".

Por su parte, la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado que "la conmemoración del 534 aniversario de esta fiesta, declarada de Interés Turístico Andaluz, es una ocasión especial para recordar un hito histórico y reflexionar sobre la trascendencia de este suceso. A través de estas actividades, buscamos acercar a nuestros ciudadanos y turistas a la historia de nuestra ciudad, rescatando la memoria colectiva".

Asimismo, la diputada ha subrayado que "este año, la programación no solo destaca los aspectos históricos de la insigne firma de las Capitulaciones, sino que también busca promover la literatura, las artes y la música como vehículos para la reflexión y el encuentro".

UN VIAJE EN EL TIEMPO A PIE DE CALLE

La programación de este 534 Aniversario está pensada para el disfrute de las familias y amigos. Junto a los actos institucionales, como el solemne Te Deum y el homenaje al almirante Cristóbal Colón, el núcleo de la fiesta se vivirá al aire libre. El público podrá disfrutar de la espectacular final del torneo de esgrima histórica, bailes medievales, visitas guiadas a través de romanceros y gymkanas por las calles del casco histórico.

La celebración histórica se complementa con una firme apuesta por la cultura contemporánea y la divulgación. El Instituto de América acogerá el III Festival de Literatura Histórica, atrayendo a referentes nacionales de la talla de José Calvo Poyato, Fernando Díaz Villanueva o Antonio Pérez Henares 'Chani'.

El colofón festivo lo pone el 33 Festival de Música de los Mundos. Como novedad para ganar en comodidad y aforo, los conciertos de este encuentro musical estrenan recinto en el antiguo campo de fútbol municipal. Allí, con acceso libre y gratuito, el público podrá vibrar con un incluye la fuerza desbordante de Tanxugueiras, el ritmo espectacular de NIA, el desparpajo del granadino El Jose y el talento de artistas locales emergentes.