La Santa Sede concede a la Diócesis de Jaén un Año Jubilar por el 800 aniversario de la Virgen de la Cabeza

La Virgen de la Cabeza. - DIÓCESIS DE JAÉN

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Jaén celebrará un Año Jubilar con motivo del 800 aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza, tras la concesión de la Santa Sede y la promulgación del decreto por parte del obispo, Sebastián Chico Martínez.

Comenzará el 4 de octubre de 2026 en el Real Santuario y Basílica Menor de Nuestra Señora de la Cabeza, en Andújar, y se prolongará hasta el 8 de diciembre de 2027, solemnidad de la Inmaculada Concepción, según ha informado este jueves la Diócesis jiennense.

El obispo ha destacado que este jubileo constituye "una ocasión providencial para toda la Iglesia diocesana", llamada a vivir "un tiempo de gracia, conversión y renovación espiritual, profundizando en la arraigada devoción a la Virgen de la Cabeza, presente en la tradición desde el año 1227".

Los fieles podrán lucrar la indulgencia plenaria en los templos designados: el Santuario de la Virgen de la Cabeza durante todo el periodo jubilar; la Catedral de Jaén, del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2027; y la parroquia de Santa María la Mayor de Andújar, en distintos tramos entre septiembre y octubre de ese mismo año.

Para obtener esta gracia, será necesario peregrinar a estos lugares, participar en la eucaristía o en actos litúrgicos, celebrar el sacramento de la reconciliación, comulgar y orar por las intenciones del Papa.

El decreto contempla, además, la concesión de la bendición papal con indulgencia plenaria en celebraciones señaladas del calendario jubilar, como la apertura del Año Santo, la romería de 2027, la Pascua del Enfermo, la fiesta de la Aparición y diversos actos en Jaén y Andújar, hasta la clausura.

Igualmente, los enfermos o personas impedidas podrán obtener la indulgencia "uniéndose espiritualmente a las celebraciones a través de los medios de comunicación, en las condiciones establecidas por la Iglesia".

El obispo ha explicado que este Año Jubilar se desarrollará como un itinerario pastoral que incluirá celebraciones litúrgicas, diferentes iniciativas evangelizadoras y una obra concreta de caridad jubilar, como legado permanente de este centenario.

Con esta convocatoria, "la Iglesia en Jaén se prepara para un tiempo de especial intensidad espiritual en torno a la Virgen de la Cabeza, patrona de la diócesis desde 1959", cuya devoción ha convertido su santuario en "uno de los principales centros de peregrinación mariana del sur de España".