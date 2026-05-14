Santander apuesta por el modelo de agentes en seis sucursales de Andalucía para "una atención directa y personalizada"

Imagen de archivo de una sucursal de Santander Agentes. - BANCO SANTANDER

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Santander ha transformado seis sucursales de Andalucía en oficinas de agentes, una evolución que permitirá seguir prestando servicio en los municipios de Huércal-Overa (Almería), Chipiona (Cádiz), Fuente Palmera (Córdoba), Alhendín (Granada), Marchena y Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Las nuevas agencias estarán gestionadas por profesionales con "amplia experiencia" en el sector financiero, que operan en exclusiva con Santander y cuentan con la misma capacidad para ofrecer productos y servicios que una oficina.

De este modo, los clientes podrán seguir realizando sus gestiones habituales con normalidad. El modelo de agencia se caracteriza por una atención directa y personalizada, con profesionales que desarrollan su actividad en el propio entorno del municipio y mantienen una relación cercana con los clientes, tal y como ha señalado la entidad bancaria en una nota de prensa.

Además, los agentes cuentan con formación específica y continua, y operan bajo los mismos estándares de calidad y servicio de Santander. Se trata así de un modelo consolidado en toda España, ya que con 1.140 oficinas, la red de agentes de Santander está "ampliamente implantada" en todo el territorio nacional y cuenta con profesionales con una sólida trayectoria en banca y seguros, lo que permite ofrecer un servicio completo a particulares, autónomos y empresas.

Las agencias trabajan con los sistemas del banco y pueden dar respuesta a las necesidades financieras de los clientes en su día a día, manteniendo una atención presencial en numerosos municipios.

Por su parte, Santander continúa desarrollando un modelo en el que los clientes pueden elegir cómo relacionarse con el banco, ya sea a través de atención presencial, canales digitales o atención telefónica.

En este contexto, las agencias forman parte de una red de atención que permite seguir estando presentes en el territorio y acompañar a los clientes en su operativa habitual.

Con esta transformación, Santander mantiene su vinculación con Andalucía y su presencia en los municipios, contribuyendo a la actividad económica local y al acompañamiento financiero de familias y empresas.