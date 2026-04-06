Sanz confirma la apertura del tercer punto de Urgencias en Córdoba "desde el diálogo con los profesionales"

Sanz atiende a los periodistas en Cabra. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CABRA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este lunes la apertura, el próximo jueves, del tercer punto de Urgencias extrahospitalarias en la capital cordobesa, "desde el diálogo con los profesionales" sanitarios.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Sanz, quien ha realizado una visita técnica a una farmacia de Cabra (Córdoba), donde se aplica un programa piloto para mejora la dispensación de tratamientos crónicos, Sanz ha señalado que en su Consejería tienen "la voluntad inicial de cumplir con ese objetivo", de modo que "la apertura del punto de Urgencias sería, inicialmente, el día 9 y, lógicamente, lo estamos trabajando con los profesionales sanitarios, y lo estamos dialogando también con la representación de los profesionales sanitarios".

El objetivo, según ha argumentado, es que el nuevo punto de Urgencias "vaya evolucionando y vaya desarrollando su actividad en las mejores condiciones y, por tanto, será una evolución que iremos haciendo desde el punto de vista del número de profesionales sanitarios. Pero lo importante es que sí, que va a abrir a partir del día 9".

En cuanto a las críticas del Sindicato Médico sobre el déficit de personal con el que, según ha asegurado, se abrirá el nuevo punto de Urgencias, Sanz ha subrayado que Sanidad mantiene un "diálogo constante y permanente" con dicho sindicato, añadiendo que "siempre se puede plantear mejoras".

De hecho, el consejero ha asegurado que no se cierra a "seguir avanzando en las mejoras", pero el caso es que "no está siendo fácil porque hemos sacado las plazas", pero "otra cosa es quién se presenta y si se presentan", es decir, que no solo cuestión de voluntad por parte de la Junta, que en su momento sacó "la convocatoria" correspondiente para cubrir las plazas precisas en el nuevo punto de Urgencias.

En cualquier caso, según ha concluido, se va "abordando cada situación", y "lo importante es que va a abrir ese punto de Urgencias", que "es importante para la ciudad de Córdoba, y lo hacemos desde el diálogo con los profesionales", entendiendo que, "lógicamente, siempre tendremos margen de mejora", y así lo van a "seguir haciendo en todo momento".