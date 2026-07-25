Sanz destaca evolución "muy favorable" del incendio de Cerro Muriano, pero se mantiene situación operativa 1

Imagen del Puesto de Mando Avanzado establecido por el incendio de Cerro Muriano (Córdoba) a 25 de julio de 2026 en Cerro Muriano (Córdoba, Andalucía, España). En presencia del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de l - Europa Press

CÓRDOBA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este sábado que la evolución del incendio en Cerro Muriano está siendo "muy favorable", tras una auténtica "operación quirúrgica" para combatirlo que llevaron a cabo los servicios de extinción la pasada noche. No obstante, ha apuntado que, "por prudencia", se sigue manteniendo el nivel de situación operativa 1.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado del incendio, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, Sanz ha explicado que se han vivido horas muy difíciles en la pasada noche, con una situación de "extraordinaria complejidad y peligrosidad" y se optó por una estrategia de ataque al fuego mediante fuego. "Una estrategia que yo calificaría de operación quirúrgica, una decisión muy valiente donde la dirección de extinción se la jugó", ha indicado.

Según Sanz, ello ha evitado que se entrara en otro incendio distinto con una capacidad de expansión y velocidad que hubiera sido muy elevada. Ha apuntando que, en una hora, "lo que eran llamas absolutamente alocadas y sin control, fueron chocadas contra el propio fuego y se logró frenar que no pasara la carretera".

Ha insistido en calificar de "espectacular" el trabajo que han hecho Infoca y bomberos, que ha sido una "operación de cirugía y quirúrgica"

"Lo de anoche pudo ser una evolución hacia un incendio de extrema peligrosidad y, sin embargo, ahora puedo decir que, tras la reunión del comité de operaciones que hemos tenido esta mañana, la evolución es muy favorable, lo que nos lleva a un muy alto optimismo durante el día, pero también a una prudencia, como siempre, a la hora de tomar decisiones", ha señalado.

Por ello, se ha decidido mantener la situación operativa 1 y el alejamiento, durante la mañana y tarde de hoy, de la población que fue desalojada de sus casas, un total de 274 personas. Ha dicho que, a partir de las 19,00 horas, se tomará alguna decisión que espera que sea "favorable" para la población y en cuanto al nivel de la situación operativa de este incendio.

En este momento, según ha dicho, existen puntos calientes, sin llamas, especialmente en lo que era la zona de cola de inicio del incendio, y hay que evitar que haya reactivaciones. De los 22 medios aéreos que actuaron ayer, ahora mismo siguen trabajando 8 (cuatro helicópteros y cuatro aviones de carga en tierra).

Asimismo, ha destacado como buena noticia que de las casi 200 hectáreas que ha recorrido el perímetro del fuego (cuyo origen fue el incendio de un camión cargado de paja en la N-432), hay una gran parte que no se ha quemado, mientras que la ermita de Santa María de los Pinares "ha quedado absolutamente intacta", aunque sí rodeada de zona quemada.

Por su parte, José María Bellido, ha destacado la unidad entre todas las administraciones y el hecho de que se haya podido frenar un incendio que podría haber tenido unas dimensiones muy complicadas y con afección a la población.

"Tenemos que estar orgullosos todos de lo que en Andalucía podemos ofrecer en la lucha contra los incendios forestales, de profesionales y de medios", ha indicado Bellido, quien ha indicado que el trabajo de los efectivos ha sido impresionante y se logró el reto de que el fuego no afectara ni a las urbanizaciones ni al núcleo urbano de Cerro Muriano.

"Y hubo momentos donde el fuego estuvo cerca y la evolución era compleja", ha señalado Bellido, quien ha indicado que la noche "fue muy larga" para "contener el incendio dentro del perímetro de la nacional 432A y la nacional 432, porque si hubiera saltado en cualquiera de los dos ámbitos, hubiéramos tenido otro incendio de otras características, con posible excepción si se iría recorriendo hacia el sur, pues a otras zonas urbanas de nuestra ciudad y sobre todo a una masa forestal o hacia Los Villares o hacia el sur, muy compleja de atacar".

"Fue impresionante el trabajo que se hizo ayer desde el Infoca, con el apoyo de los bomberos también del ayuntamiento", ha recalcado.