Sanz nombra como viceconsejero de Sanidad a Nicolás Navarro, hasta ahora vicepresidente de la Diputación de Granada

Archivo - Nicolás Navarro es el nuevo viceconsejero de Sanidad de Andalucía. - PP DE GRANADA - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este lunes el nombramiento de Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad del nuevo equipo de Antonio Sanz. Navarro ha sido hasta hoy vicepresidente primero de la Diputación de Granada, portavoz y diputado delegado de Presidencia y Proyectos Estratégicos en el organismo provincial.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (UGR), Nicolás Navarro es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad CEU Cardenal Herrera y Experto Universitario en Dirección Médica y gestión de unidades clínicas por la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Nicolás Navarro sustituye en el cargo a María Luisa del Moral Leal cuyo nombramiento se hizo efectivo en diciembre de 2023. Nacida en 1963 en Linares (Jaén), es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada.