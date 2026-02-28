Sanz ve un "error mayúsculo" que Montero no acuda a la entrega de medallas del 28F: "Nos une a todos los andaluces"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una atención a medios. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este sábado como un "error mayúsculo" y una "falta de respeto institucional" la decisión de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, al acto institucional de entrega de las distinciones con motivo del 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza porque es un acto que "nos une a todos los andaluces".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Sanz ha asegurado que le "cuesta trabajo entender" cómo alguien que quiere representar a los andaluces no está en los actos del Día Andalucía" y ha recordado que durante la etapa en que el PP estuvo en la oposición "y con encuestas muy malas, teníamos claro que había que estar y no faltar nunca".

"Es algo que la institucionalidad del día requiere y aquí no está a la altura ni el PSOE-A ni su candidata", ha subrayado el consejero de Presidencia, que ha reivindicado además el valor de la "estabilidad" de que disfruta actualmente Andalucía con la mayoría absoluta del PP permite "poder tener presupuesto y adaptarlo a las emergencias que hemos tenido que vivir este mes de febrero".

A su juicio, lo que está en juego en las próximas elecciones autonómicas es "si se alcanza una mayoría que garantice la estabilidad porque desde luego el PSOE no es alternativa ya de gobierno en Andalucía, que además es una de las pocas comunidades autónomas donde sea muy posible que Vox no sea imprescindible para gobernar".

