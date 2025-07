Sanz ve a Montero "inhabilitada para defender Andalucía" tras el acuerdo del Gobierno sobre el "cupo catalán"

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha considerado este jueves que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es una política "inhabilitada para defender Andalucía" tras el acuerdo que esta semana ha alcanzado el Gobierno central con la Generalitat de Cataluña en torno a lo que el consejero denomina "cupo catalán".

Así lo ha venido a manifestar Antonio Sanz en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que se ha hecho eco de la convocatoria que este jueves tiene prevista María Jesús Montero en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, para señalar que "parece" que la vicepresidenta y ministra de Hacienda "sale del escondite" este jueves tras no haber tenido agenda pública en los últimos días de esta semana.

En esa línea, el consejero ha llamado la atención sobre lo que ocurre "cuando un político se tiene que esconder ante los ciudadanos y no puede dar la cara porque se avergüenza", y ha subrayado que, aunque Montero no asistió a la reunión de la comisión bilateral que el Gobierno y la Generalitat celebraron el pasado lunes, si la firma de la ministra de Hacienda no estuviera en dicho acuerdo, éste "no existiría".

"Por lo tanto, la señora Montero firma (el acuerdo), pero no se atreve a ir" a la reunión de la comisión bilateral, "se esconde, no da la cara", ha criticado el consejero de la Presidencia antes de agregar que "un político que no da la cara es un político sin credibilidad", y de considerar que tanto la vicepresidenta primera como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "forman parte del Gobierno más dañino de la historia contra Andalucía".

Antonio Sanz ha incidido en señalar que el "acuerdo de financiación singular y del 'cupo catalán'" suscrito el pasado lunes es un "acuerdo privilegiado de financiación" para Cataluña que "pasará a la Historia como la mayor traición a Andalucía desde un Gobierno", y ha considerado que, para "una mayoría de andaluces", María Jesús Montero, "después de firmar los privilegios para Cataluña y traicionar a su tierra, a Andalucía, es una política inhabilitada para defender Andalucía".

De igual modo, Sanz ha lamentado que hay socialistas que "viven obsesionados con defender al 'sanchismo'" y "no ven la realidad", que "es incontestable" y que "siempre" han visto "los socialistas aquí", en Andalucía, "salvo" quienes están "obsesionados u obnubilados" y que "han perdido el sentido de la realidad".

En esa línea, el consejero ha considerado "innegable que la financiación que tiene Andalucía es una infrafinanciación consecuencia de malos acuerdos que alcanzó entonces el PSOE", de forma que "ahora sufrimos las consecuencias de un acuerdo que privilegia a unas comunidades autónomas frente a otras, y que supone la ruptura del principio de solidaridad y de igualdad entre los españoles", según ha zanjado Antonio Sanz.