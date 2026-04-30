El sector arrocero andaluz denuncia la competencia desleal del arroz importado y advierte del colapso de mercancía

Archivo - Un campo de arroz en Isla Mayor. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la cooperativa Arrozúa, Francisco Peña Pérez, ha denunciado la situación de "incertidumbre" que atraviesa la campaña arrocera 2026 --a pesar de tener el problema del agua resuelto-- debido a las importaciones masivas de arroz procedente de países como Myanmar, India, Pakistán y Vietnam, que ha "hundido el mercado" y ha generado una competencia que considera "totalmente desleal".

En declaraciones a Europa Press, el presidente ha informado que "la política comunitaria de la Unión Europea no deja de firmar acuerdos tanto con Myanmar, la India, Pakistán, Vietnam" y ha alertado de que a esta situación se suma a Mercosur, "lo que agrava aún más la crisis del sector".

En este sentido, Peña ha subrayado que "son países que tienen una competencia totalmente desleal respecto a nosotros, ya que ellos no cumplen ninguna norma y nosotros tenemos que cumplir todas porque Europa es muy exigente con sus agricultores en el tema medioambiental, de trabajadores y de cumplir con las huellas de carbono prácticamente a cero".

Asimismo, ha insistido en que "tenemos muy poco fungicida e insecticida para poder trabajar" mientras que "ellos lo tienen todo", lo que provoca que "nuestro arroz tenga unos costes de producción muy altos y el suyo muy bajos" y, en consecuencia, "no podemos competir con el arroz que viene de importación".

Igualmente, el presidente ha alertado de que tienen un 60% del arroz de la campaña anterior en almacén (60 millones de kilos)". Por tanto, "hemos vendido solo el 40% de la producción". Actualmente se cuestionan ¿dónde van a almacenar el arroz de esta nueva campaña?

REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA PARA BUSCAR SOLUCIONES

Por otra parte, Peña ha detallado que para abordar esta crisis se han reunido con el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía y que van a crear una mesa de trabajo para ver "de qué manera poner en valor y explicar a los lineales, así como a las cadenas de distribución de que hay que consumir un producto de calidad y cercano".

Paralelamente, el presidente ha enfatizado sobre la importancia del etiquetado "transparente", afirmando que "no se puede dar gato por libre y que no se puede envasar un arroz de importación y prácticamente decir que es nacional". Por eso, "es muy importante poner en el paquete que ponga producido, elaborado y distribuido en Europa, en España o en Andalucía".

FUTURO DEL SECTOR ¿SEMBRAR O NO SEMBRAR?

Finalmente, ha subrayado el papel ambiental del sector arrocero, señalando que "estamos soportando la presión de toda la fauna de Doñana. Le damos de comer a miles de flamencos, a miles de patos y a miles de todas las aves acuáticas". Además, ha afirmado que se han llegado a plantear "sembrar o no sembrar" ya que "si esto no varía habrá que dedicarse a otra cosa, lo que tendría graves consecuencias porque si no se siembra, se pierdan los humedales del sector arrocero en Sevilla o la albufera en Valencia, por ejemplo".

A pesar de la situación y de la incertidumbre, Peña ha asegurado que el sector tiene previsto comenzar la campaña 2026 a mediados de mayo y que esperan conocer una nueva fecha para reunirse con la consejería de Agricultura.