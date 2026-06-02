La sede provincial del PSOE de Córdoba amanece con una pintada con la leyenda "traidores, España muere"

Imagen de la pintada en la sede provincial del PSOE que llama 'traidores' a los socialistas. - PSOE

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada nacional por la provincia, Rafi Crespín, ha condenado "enérgicamente" este martes las pintadas aparecidas esta mañana en la fachada de la sede provincial de su partido con la leyenda 'traidores, España muere', lo que ha calificado de "intolerable en una sociedad democrática", señalando que "suponen un nuevo ataque contra la libertad política y la convivencia".

A través de una nota, Crespín ha rechazado la actitud de "quienes no respetan las libertades ni las manifestaciones democráticas que representan los partidos políticos", al tiempo que ha advertido que "este tipo de acciones vandálicas no son hechos aislados, sino la consecuencia de un clima de crispación y odio alimentado desde determinados sectores de la derecha y la ultraderecha".

La dirigente socialista ha recordado que "no es la primera vez que la sede del PSOE de Córdoba sufre ataques de esta naturaleza". Ya en mayo de 2020 apareció vandalizada con mensajes insultantes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en los últimos años también se han producido episodios similares en distintas agrupaciones socialistas de la provincia, como las de Valdeolleros, Peñarroya-Pueblonuevo o Cabra.

Además, ha señalado que, según los datos recopilados por el PSOE, desde noviembre de 2023 se han superado los 250 ataques contra Casas del Pueblo y sedes socialistas en toda España, "desde pintadas e insultos, hasta agresiones contra inmuebles y amenazas a militantes".

"Estos comportamientos --ha insistido-- no tienen cabida en democracia. La discrepancia política es legítima y forma parte de la convivencia, pero nunca puede derivar en el señalamiento, la intimidación o el vandalismo", ha afirmado Crespín.

En este sentido, ha agradecido y hecho suyo el mensaje lanzado en redes por el PSOE federal en el que señala que se trata de un "ataque a los valores democráticos que compartimos como sociedad" y que "frente a quienes pretenden fomentar el odio, nuestras convicciones, valores y compromiso con la ciudadanía permanecerán intactos".

La secretaria general del PSOE cordobés ha trasladado además su agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su actuación y ha reiterado la confianza en que se identifique a los responsables de estos hechos.

Crespín ha querido también lanzar un mensaje de "serenidad y firmeza ante quienes pretenden amedrentar", asegurando que no les van "a callar ni amedrentar. A cada insulto, una propuesta. A cada descalificación, una idea. Seguimos y seguiremos trabajando por una España más justa, más igualitaria y más tolerante, con la mirada alta, el compromiso firme y nuestras ideas al servicio de la dignidad de las personas. Seguimos adelante defendiendo una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y la convivencia democrática".