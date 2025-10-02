Seis detenidos, uno ya en prisión, tras desmantelar tres puntos de venta de drogas en Palma del Río (Córdoba)

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia de Córdoba contra el cultivo y elaboración de drogas, ha detenido en Palma del Río a seis personas, una ya en prisión por orden de la autoridad judicial, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, y ha desmantelado tres puntos de venta muy activos.

Según informa la Benemérita en una nota, la actuación, coordinada por el área de Investigación del Puesto Principal de Palma del Río, permitió comprobar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad de Palma del Río, a los que acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas. Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de cuatro inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas, al desmantelamiento de tres puntos de venta de drogas muy activos establecidos en dicha localidad y a la intervención de más de 14 gramos de heroína, así como 19 dosis de dicha sustancia, unos 30 gramos de cocaína y más de 11 gramos de crack (mezcla de cocaína y heroína) y más de 6.500 euros en billetes fraccionados.

Como consecuencia de la actuación policial se ha detenido a seis personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los detenidos, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, que ha acordado el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos del Grupo Rural de Seguridad con base en Madrid y Barcelona, la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Palma del Río y de la Compañía de Córdoba.