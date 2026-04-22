La séptima edición de la ruta solidaria 091 en Granada correrá el 16 de mayo "por la sonrisa de Elenita" - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de la ruta solidaria 091 que impulsa la Policía Nacional llevará a sus participantes a correr "por la sonrisa de Elenita" el próximo 16 de mayo, toda vez que su recaudación irá destinada a colaborar en el tratamiento de la enfermedad rara que padece esta niña granadina.

La Jefatura Superior de Policía Nacional en Andalucía Oriental ha acogido la presentación de la prueba que se celebrará bajo el lema 'Corre por la Sonrisa de Elenita', y es que la entidad beneficiaria será este año la Asociación por la Sonrisa de Elenita y la cura del IRF2BPL, con el objetivo de colaborar en el tratamiento de la enfermedad rara que aqueja a esta niña granadina de nueve años y la mutación genética contra la que están luchando ella y su familia.

En el acto de presentación de este evento solidario ha participado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla; el comisario jefe de la Comisaría Provincial de Granada, Rafael Rodríguez; la presidenta de la asociación por la sonrisa de Elenita, Laura Hernández, madre de la niña.

También han participado el comisario, jefe de la Brigada Provincial de Información, junto al concejal de Deportes de Granada Jorge Iglesias Puerta; la edil de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Isabel Agudo y el director de Zona de Banco Santander, patrocinador a nivel nacional de esta carrera.

Montilla ha señalado que esta iniciativa representa lo mejor del servicio público: "la capacidad de unir esfuerzos institucionales y ciudadanos en torno a una causa justa y necesaria". "Esta carrera demuestra que cuando una sociedad se moviliza con un objetivo concreto, la solidaridad se convierte en una herramienta real de esperanza", ha dicho.

El subdelegado ha destacado especialmente el compromiso social de la Policía Nacional, "una institución que, además de garantizar nuestra seguridad, mantiene una cercanía constante con la ciudadanía y participa activamente en iniciativas humanas y solidarias como esta. Esa implicación refleja unos valores de entrega, sensibilidad y vocación de servicio que merecen reconocimiento".

Por su parte, el comisario jefe de la Comisaría Provincial de Granada, D. Rafael Rodríguez Pérez ha destacado sobre esta edición que para él representa el Ikigai, concepto japonés que se traduce literalmente como "propósito". "Se basa en encontrar el punto en el que confluyen: tu pasión, tu vocación, lo que el mundo necesita y aquello por lo que te pueden pagar", ha explicado.

"En este caso, unimos deporte con policía nacional, nuestra vocación y nuestra pasión, así como aquello de lo que vivimos como profesión, con lo que demanda esta sociedad, algo de solidaridad y de compromiso con quienes lo necesitan, desde el prisma del deporte. Este año, todos corremos por Elenita, y cada dorsal que se venda es un impulso más hacia el objetivo de sus padres, el tratamiento experimental al que se agarran como esperanza de mejora", ha expuesto.

Por su parte, la presidenta de la asociación y madre de la niña se ha emocionado al manifestar que "este gesto va mucho más allá de lo deportivo. Es un acto de generosidad, de compromiso y de humanidad que significa muchísimo para todos nosotros". "Hablar de la Asociación Por la Sonrisa de Elenita es hablar de lucha, de amor y de esa sonrisa que da sentido a todo. Y el hecho de que hayáis decidido correr por esta causa convierte esta carrera en algo verdaderamente inolvidable".

LA CARRERA

La carrera tiene una longitud total de 5.091 metros, en la categoría de adultos o absoluta (a partir de los 14 años), como homenaje al número de teléfono que representa la atención policial prestada a la ciudadanía las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Por otra parte, al igual que en ediciones anteriores, se ha pensado en los más pequeños, reservando 200 plazas, de entre las 1.500 disponibles, para ellos.

Esta jornada discurrirá en un ambiente lúdico y festivo de carácter familiar en el que está prevista la exhibición y exposición de medios y materiales con los que cuenta la Policía Nacional en el intervalo entre las carreras de adultos e infantiles.

Esta prueba deportiva tiene un recorrido circular con llegada y salida en el Paseo del Salón, con un trazado urbano adaptado a todos los participantes, que recorre las calles de nuestra capital. Los participantes contarán con la tradicional bolsa del corredor y zona de avituallamiento durante el transcurso de la prueba.

En la página web https://ruta091.es/ pueden realizarse ya las inscripciones, además de poder descargar el reglamento de la prueba con el trazado del recorrido y la autorización para la participación de los menores.

Aquellos que deseen colaborar, sin participar en la prueba deportiva, podrán hacerlo a través de una aportación voluntaria de dorsal cero por medio de dicha página web. El precio de la inscripción para todas las categorías es de 15 euros.