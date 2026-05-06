Sevilla acoge este jueves la gala de entrega del XXXI Premio de Novela Fernando Lara

Archivo - Imagen de archivo de la entrega del XXX Premio de Novela Fernando Lara en el Real Alcazar de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 7 de mayo se celebrará, en el Real Alcázar de Sevilla, la cena de concesión del fallo del XXXI Premio de Novela Fernando Lara y ha contado con un total de 1.003 novelas originales e inéditas.

Así, según ha subrayado la entidad organizadora en una nota de prensa, el Premio, que se celebra en el marco del acuerdo de colaboración entre Grupo Planeta y la Fundación AXA para el desarrollo y fomento de la cultura en Andalucía, cuenta con una dotación de ciento veinte mil euros para la obra ganadora, que será publicada por Editorial Planeta.

El Jurado de esta edición está compuesto por Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Nativel Preciado, Pere Gimferrer y Emili Rosales, que actuará como secretario con voto.

Los diez títulos y autores (o sus seudónimos) de las obras son 'De palo pa'rumba' de Jorge Torrente; 'Secretos en llamas' de Mira (seudónimo); 'La herencia del odio' de Sergio Moreno López; 'Ongi Etorri' de Ángela Gancedo Igarza; 'El peso de la belleza' de María Angiolina (seudónimo); 'Mariasun y el fin del mundo' de Pedro Luis López Pérez; 'La musa de Alejandría' de Jaime Restrepo; 'Cuartas Inacabada' de Guillermina d'André; 'Melisa' de Patricia Aranda (seudónimo); y 'Muerte en el Miño' de María Ángeles Valcarce García.

Además, entre la procedencia de las 1.003 novelas que se han presentado a la trigésima primera edición del Premio de Novela Fernando Lara se encuentran, dentro del conjunto nacional, 83 novelas de Andalucía --de las cuales 18 son de Sevilla--, doce de Aragón, trece de Canarias, cuatro de Cantabria, trece de Castilla-La Mancha, 28 de Castilla y León, 64 de Cataluña, una de Melilla, 111 de Madrid, cuatro de Navarra, 65 de Valencia, seis de Extremadura, 23 de Galicia, siete de Islas Baleares, una de La Rioja, doce de País Vasco, diez de Asturias, 16 de Murcia, y 36 sin especificar provincia.

En concreto, 509 del total de 1.003 obras presentadas proceden de España, mientras que 56 son de América Central, 91 de América del Norte, 309 de América del Sur, tres de África, 29 del resto de Europa y de seis de ellas se desconoce su procedencia.

El fallo del Premio Fernando Lara se podrá seguir en streaming en la página web de Planeta de Libros, así como en directo en las cuentas de YouTube, Facebook y X a partir de las 23.15 horas.