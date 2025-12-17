Sevilla.-El Alcázar eleva hasta los 21 millones de euros su presupuesto, un 75% más respecto al de 2023

El alcalde de Sevilla, en el Alcázar. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla ha destacado este miércoles el incremento del presupuesto del Real Alcázar, que se eleva hasta los 21 millones de euros: un 75% más "en apenas dos años", tras la celebración de la sesión ordinaria del Consejo Rector de su Patronato y de la Casa Consistorial.

Durante la sesión, Ana Jáuregui, la directora gerente del monumento ha dado cuenta tanto del presupuesto, como de la "intensa actividad de gestión" desarrollada a lo largo del último año, y ha puesto de manifiesto "el firme compromiso" del Ayuntamiento "con la conservación, puesta en valor y proyección cultural del Real Alcázar", informa el Gobierno local en una nota de prensa.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha señalado que "en materia presupuestaria, destaca el "importante crecimiento experimentado" desde la llegada del actual equipo de gobierno. "Cuando asumimos la gestión en 2023 el presupuesto del Patronato rondaba los 12,9 millones de euros y hoy supera los 21 millones".

En opinión del también portavoz del Gobierno local, este aumento presupuestario ha permitido reforzar "de manera coherente" partidas "clave" como los estudios y trabajos técnicos, la investigación arqueológica y la conservación patrimonial, "imprescindibles para garantizar actuaciones rigurosas y de calidad".

Dentro del programa de Patrimonio Histórico y Arqueología, las inversiones reales crecen un 197,58%, alcanzando casi los 6 millones de euros. "Este dato refleja claramente cómo se está trabajando en el Alcázar, con una visión a largo plazo y con proyectos de máxima relevancia histórica y patrimonial", ha declarado Bueno.

Asimismo, el edil de Hacienda ha explicado que "entre las actuaciones previstas destacan proyectos de gran envergadura como la intervención en el Cenador de Carlos V y la nueva sala de exposiciones, con una inversión superior a los dos millones de euros; la conservación de carpinterías y rejas de la Casa Consistorial; el acondicionamiento de la Casa número 7-8 como futuro centro de interpretación; la continuidad de las yeserías y el posterior alicatado del Palacio Mudéjar; así como la restauración integral de las carpinterías históricas de todo el monumento, incluyendo elementos hasta ahora no abordados como la puerta de la Plaza del Triunfo.

"En cuanto a la gestión desarrollada durante 2025, se ha puesto en valor la reorganización y mejora de los espacios expositivos, con actuaciones en la Sala Carranza, la Sala de los Abanicos y el semisótano del Palacio Mudéjar, actualmente en proceso de licitación para su completa dotación museográfica". Además, se ha finalizado la Biblioteca del Maestre y se avanzará en la modernización del Salón del Maestre, que contará con equipamiento actualizado para reuniones y videoconferencias", ha abundado Bueno.

AVANCES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN

El Consejo Rector también ha conocido los avances en materia de seguridad y conservación, como la implantación de líneas de vida y la limpieza de cubiertas en distintas zonas del conjunto monumental, así como actuaciones en el Apeadero y la Casa del Inglés, que concluirán a comienzos del próximo año. A ello se suman trabajos como el entelado de la Capilla de los Mareantes y la reforma de la cafetería, que iniciarán su ejecución tras el trámite en la Comisión de Patrimonio.

En el ámbito cultural, se ha destacado una programación de gran nivel, con iniciativas como el ciclo de piano del Almirante, las actividades navideñas, la tercera edición de Naturaleza Encendida, la exposición de Sorolla y o los conciertos líricos Embajadores de la Navidad, entre otros.

De igual manera, Bueno ha informado de la creación de una comisión de expertos integrada por arquitectos de reconocido prestigio y el equipo técnico del Alcázar, que actuará como órgano consultivo para futuras intervenciones, especialmente de cara a las actuaciones previstas en el Patio del Yeso. Esta comisión permitirá adelantar estudios y ensayos previos y abordar trabajos urgentes derivados de las recientes lluvias y de la necesidad de conservación acumulada.

Por último, Juan Bueno ha concluido destacando que "el Alcázar vive un momento clave, con una gestión solvente, una planificación ambiciosa y una clara apuesta del Ayuntamiento por proteger y proyectar uno de los principales patrimonios históricos de Sevilla y del mundo".