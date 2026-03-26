Sevilla, Granada y Albacete firman una alianza para reforzar su proyección turística, histórica y cultural

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, firman un protocolo de colaboración - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, han firmado este jueves un protocolo de colaboración con el objetivo de reforzar la proyección cultural, histórica y turística de las tres ciudades en el marco de la conmemoración del V Centenario del enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal.

Según han indicado los dos consistorios andaluces en una nota, el acuerdo se enmarca en la programación impulsada con motivo de esta efeméride y abre una nueva vía de colaboración institucional para difundir el patrimonio común, fortalecer los vínculos entre las tres ciudades y promover iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social a través de la cultura y el turismo.

José Luis Sanz ha destacado que las tres ciudades quieren proyectarse hacia todos los rincones del mundo y poner en valor no solo el increíble patrimonio que tienen, sino también el papel que jugaron Albacete, Granada y Sevilla en un acontecimiento que cambió el rumbo del mundo".

El alcalde ha señalado que esta conmemoración "incluye ya una amplia programación cultural y divulgativa", con iniciativas como el pasacalles conmemorativo, exposiciones, un videomapping, visitas temáticas y teatralizadas al Real Alcázar, y un congreso internacional, a las que ahora se suma este protocolo de colaboración entre las tres ciudades.

Por su parte, Marifrán Carazo ha subrayado que "Granada cuida su tradición y pone en valor su historia para proyectarse al futuro, este acuerdo refuerza el papel de la ciudad como clave en la historia de Europa".

"Nos permite seguir avanzando en una estrategia que une cultura, turismo y desarrollo económico, y además esta colaboración que se realiza junto a Sevilla y Albacete nos permite compartir conocimiento, generar oportunidades y consolidar un modelo de ciudad basado en la excelencia cultural y patrimonial", ha reseñado.

En este sentido, ha puesto en valor el papel de la ciudad para "seguir creando sinergias como esta que conecten nuestro pasado con el presente, fomentando el orgullo de pertenencia y proyectando nuestra historia al mundo como un elemento de atracción y desarrollo ya que este tipo de alianzas fortalecen la identidad de nuestras ciudades, y nos impulsan un turismo de calidad, sostenible y vinculado a nuestros valores históricos y europeos".

Por otro lado, Manuel Serrano ha destacado la vinculación de Albacete con este episodio histórico, "recordando que uno de los regalos de arras fue el Señorío de Albacete para Isabel de Portugal que marcó un antes y un después en las páginas de la historia de la ciudad".

"Ante quien plantea división y tensión, nosotros apostamos por hermanamiento, acuerdo, cercanía, entendimiento y compartir para mejorar y que se conozcan las bondades de las tres ciudades, ha destacado.

Para conmemorar esta efeméride, Manuel Serrano ha puesto en valor la amplia programación cultural que el Ayuntamiento ha organizado, así como la dedicación de una calle a Isabel de Portugal para saldar una "deuda histórica" con su figura.

Concretamente, el alcalde ha explicado que la programación arrancó el pasado 10 de marzo con la inauguración de la exposición 'Yo, la reina', dedicada a Isabel de Portugal, en el Museo Municipal, que se puede visitar hasta el 12 de abril, incluyendo además un ciclo de interesantes conferencias sobre el V Centenario de su Señorío a cargo de destacados historiadores.

"La cultura no sólo es un elemento generador de identidad y de conocimiento de nuestras raíces, ya que también puede y debe ser un elemento esencial de la promoción turística y una posibilidad de desarrollo económico para nuestros territorios", ha afirmado.

BODA DE CARLOS V E ISABEL DE PORTUGAL COMO HILO

El acuerdo, de carácter institucional y sin compromisos económicos directos, establece las bases para una cooperación centrada en la difusión del patrimonio común, el intercambio de conocimiento y la organización de actividades culturales conjuntas.

A través de la creación de grupos de trabajo, la celebración de jornadas y foros especializados y la promoción coordinada de eventos, las tres ciudades buscan generar sinergias que impulsen el turismo sostenible y refuercen el conocimiento mutuo entre sus ciudadanos.

La conmemoración del enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal actúa como hilo conductor de esta iniciativa, permitiendo "rescatar y difundir una huella histórica compartida que forma parte esencial del relato europeo".