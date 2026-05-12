Sevilla.-Tomás González, reelegido presidente de la Confederación Provincial de Comercio Aprocom por cuatro años

Tomás González, presidente de Aprocom. - APROCOM

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Tomás González (Sevilla, 1961) ha sido reelegido "por aclamación" como presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos (Aprocom) para los próximos cuatro años, en el transcurso de la reciente Asamblea General. Su reelección da continuidad al proyecto que inició en 2014, basado entre otros objetivos, "en el trabajo firme por la unidad y colaboración mutua del sector".

En palabras del presidente, "solo trabajando unidos podremos defender los intereses del pequeño comercio, tan alejados de los de otros formatos comerciales", señala la organización en una nota de prensa en la que se destaca que desde su primer mandato, su propuesta ha sido "adaptar la organización a los nuevos tiempos y acercarla más a sus representados y a la sociedad, en general, para conseguir un mayor grado de unión entre los comerciantes sevillanos".

"La unidad y la cooperación entre los integrantes de la confederación son --según ha indicado-- la base sobre la que se sustenta su presidencia", al tiempo que ha subrayado que se ha de intentar que el comercio en la ciudad y la provincia sea "una piña".

"Muestra de esa lucha por la unidad" es la reciente constitución en 2025, junto a otras cuatro provincias andaluzas, de la Confederación Andaluza de Comercio (CAC) para la defensa y trabajo conjunto de los intereses del sector en la comunidad autónoma.

Otra línea de trabajo que ha caracteriza su labor es el apoyo continuo al asociado en la modernización y adaptación a los nuevos hábitos de compra, y la puesta en valor del papel del comercio local y defensa de los comercios, "que son seña de identidad y diferenciación de las ciudades de la provincia".

Además, Tomás González ha puesto el foco en los más de 10.000 comercios anuales que desaparecen en España y ha reclamado al respecto "ante este desastre" más apoyo de los Ayuntamientos, como administración más cercana, y de la Administración autonómica, que es quien ostenta en Andalucía plenas competencias en la regulación del comercio. "El pequeño comercio local ha de ser una especie protegida", ha señalado Tomás González.

ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA

El presidente ha aprovechado la ocasión para remarcar los asuntos prioritarios en la hoja de ruta de los próximos cuatro años: situación extrema de cambio y agresiva competencia; trabajo conjunto y colaboración para la supervivencia de las organizaciones empresariales; desequilibrio entre diversos formatos comerciales e insistir en "poner en valor" el comercio local, así como "continuar modernizando el comercio".

González se ha centrado en la necesidad de una empresa digitalizada y conectada con sus clientes y en la celebración en 2027 de los 50 años de vida de Aprocom.

Tomás González lleva vinculado al comercio y a las organizaciones empresariales muchos años. Antes de acceder a la presidencia de Aprocom, en marzo de 2014, era vicepresidente de la organización, tras presidir la Asociación de Comerciantes del Centro (Alcentro). Asimismo, ostenta una de las vicepresidencias de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), y es miembro de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y del actual Pleno de la Cámara de Comercio.