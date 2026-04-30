Sindicatos califican de "histórico" el acuerdo entre bomberos y Diputación de Córdoba para mejorar condiciones laborales

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), junto a Antonio Martín y responsables sindicales. - CCOO

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, SAB, UGT, Sibcc y Sintef han calificado de "histórico" el acuerdo firmando con el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, pues "permitirá mejorar de manera significativa las condiciones laborales de los trabajadores del servicio" a lo largo del presente mandato.

Según han indicado los sindicatos en un comunicado conjunto, este acuerdo representa "un hito en la negociación colectiva del Consorcio, al materializarse los compromisos adquiridos por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el presidente del Consorcio, Antonio Martín, con la plantilla".

Entre las actuaciones destacadas se encuentran las "inversiones en equipamiento de los parques de bomberos, el aumento de personal, la renovación de vehículos, la modernización de los equipos de rescate, las mejoras de eficiencia energética en los centros de trabajo y la apertura del centro de coordinación de llamadas", han resaltado.

El presidente de la Junta de Personal, Antonio Mellado (CCOO), ha valorado "muy positivamente el esfuerzo realizado por la institución provincial y el Consorcio para hacer efectivas estas mejoras en un contexto presupuestario complejo".

"Este acuerdo demuestra que el diálogo social y la negociación responsable producen resultados concretos y tangibles para los profesionales que velan por la seguridad de los ciudadanos de Córdoba", ha declarado el presidente del Consorcio, Antonio Martín, quien ha remarcado que "es reconocimiento al esfuerzo de los bomberos, que realizan cientos de intervenciones anuales en condiciones exigentes, se traduce en un avance retributivo justo y necesario".

Las centrales sindicales han agradecido el trabajo conjunto de todas las partes involucradas en la mesa de negociación y han manifiestado su "disposición a continuar avanzando en la adaptación del consorcio a los nuevos retos del servicio de extinción y prevención de incendios en la provincia".