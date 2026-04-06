Sindicatos celebran el descenso del paro pero insisten en "proteger a quienes siguen fuera"

Archivo - Una mujer entra en una oficina de empleo en Sevilla en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CSIF y CCOO en Andalucía han valorado positivamente los datos del paro publicados este lunes correspondientes al mes de marzo en la región, al tiempo que han insistido en "proteger a quienes siguen fuera del mercado laboral" y en la necesidad de "crear empleo estable y de calidad" ante el "escenario de incertidumbre" generado por la situación internacional.

En este sentido, desde UGT han señalado que, pese a valorar positivamente dicho descenso, "sería fundamental que estos buenos datos afectaran también a los colectivos y grupos de personas que, históricamente, tienen más dificultades en el seno del mercado laboral andaluz".

En cuanto a la lucha contra la temporalidad, en los primeros tres meses del año se han firmado en Andalucía un total de 337.132 contratos indefinidos, lo que representa el 42,08% del total de los contratos de este año. Durante el primer trimestre de 2025 se firmaron 341.26 contratos indefinidos, el 43,99% del total de contratos de esos tres meses, es decir, "se mantiene muy vivo el efecto positivo de la Reforma Laboral".

De esta manera, el sindicato ha subrayado que aunque la parcialidad es otro de los indicadores laborales que muestra una "clara tendencia positiva", todavía "sigue afectando a un 13% de la población andaluza oucpada". Además, menos de un 10% de las personas trabajadoras que tienen un empleo a tiempo parcial permanecen en esa situación de manera voluntaria.

Por su parte, los últimos repuntes registrados en el nivel general de precios, como consecuencia de los efectos inmediatos que la guerra en Irán ha tenido sobre el precio del crudo en los mercados internacionales, "ha vuelto a poner de manifiesto la urgente necesidad de salvaguardar el poder adquisitivo de las familias trabajadoras".

En este sentido, UGT-A ha señalado que "no sólo hay que apostar por la inclusión de cláusulas de garantía salarial en todos los convenios colectivos, sino continuar demandando al conjunto de las Administraciones Públicas medidas urgentes para proteger a las personas más vulnerables de los efectos de esta nueva crisis geopolítica, social y económica".

De igual forma, han aseverado que "es fundamental" que, dado que "no conocemos el impacto final que esta crisis va a tener en el conjunto de la economía mundial, necesitamos ser valientes y diseñar políticas dirigidas a asegurar el empleo y a reforzar el modelo productivo, para sustentarlo en puestos de trabajo cualificados, de calidad y generadores de un mayor nivel de valor añadido".

Por último, UGT ha abogado por "una rápida revisión de la cuantía y la cobertura de las prestaciones por desempleo" ya que, en su opinión, "es momento de ampliar el escudo social a todas esas personas trabajadoras que, o bien han agotado ya sus prestaciones sin poder acceder a un puesto de trabajo o, simplemente, es que nunca a tenido derecho a esas prestaciones".

Del mismo modo, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha achacado ese descenso a una Semana Santa temprana, "que ha disparado la contratación en el sector servicios".

No obstante y, aunque la perspectiva es buena porque desciende el número de personas en situación de desempleo y aumenta el número de cotizantes a la Seguridad Social, Gallardo ha advertido de que "estamos en un escenario de incertidumbre para el empleo ante la perspectiva internacional del conflicto de Oriente Medio y la subida del petróleo".

"La incertidumbre frena la inversión productiva y sirve de excusa para que las patronales bloqueen las subidas salariales alegando prudencia", ha señalado.

Ante esa situación, la secretaria de Empleo ha dejado claro que "esta crisis no puede ser una excusa para que se recorten derechos" y por ello, el sindicato ha exigido al Gobierno andaluz "que esté vigilante y apruebe medidas para paliar los posibles efectos adversos de esta crisis en nuestro mercado laboral".

"El Ejecutivo andaluz debe utilizar sus políticas económicas como escudo para la clase trabajadora, reforzando medidas de control de precio y poniendo en la agenda política ayudas directas a las personas con menores ingresos", ha aseverado.

De igual modo, la sindicalista aboga por un refuerzo de la formación para mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras y desempleadas. "El Gobierno andaluz debe proteger la Formación Profesional pública frente a la privatización galopante que está sufriendo, con un acceso a la FP cada vez más condicionado por la capacidad económica de la familia, cuando es una opción clave para el empleo", ha añadido.

El sindicato ha propuesto, en este sentido, un plan de expansión urgente de plazas públicas para el próximo curso, sobre todo en sectores estratégicos; la regulación estricta y control de la FP privada y online; así como un incremento real de recursos e infraestructura en los centros públicos para garantizar la equidad del sistema.

De igual manera, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, han valorado el descenso del paro en Andalucía en marzo, que se produce por segundo mes consecutivo en 2026, pero insiste en la necesidad de crear empleo estable y de calidad.

De esta forma, el secretario de Acción Sindical de CSIF Andalucía, Manuel Pérez, ha señalado que, pese a que el descenso del paro es siempre una noticia positiva, "es necesario que tanto desde el sector público como desde el privado se exploren nuevas vías para combatir la alta inestabilidad ligada a la estacionalidad que caracteriza al mercado laboral andaluz".

En este sentido, desde la Central Sindical "exigimos incrementar los esfuerzos para generar empleo con condiciones laborales dignas para la ciudadanía en Andalucía".

"Nuestra comunidad debe seguir recorriendo la senda de la reducción del paro, pero para conseguirlo se necesitan políticas que apuesten por el empleo público, al igual que un impulso decidido por sectores innovadores que permitan reflotar el sistema económico actual de una comunidad tan dependiente de la actividad turística y, por ende, del sector servicios", según Pérez.

Por otro lado, la desigualdad entre hombres y mujeres "sigue siendo la tónica dominante" en el desempleo registrado en la comunidad en el mes de marzo. El 61,5% de las personas en paro actualmente en Andalucía son mujeres, frente a un 38,5% de hombres sin empleo.

Ante esta diferencia de porcentajes, Pérez ha reiterado la necesidad de que las administraciones pongan en marcha medidas efectivas que corrijan estas diferencias entre sexos y que "desgraciadamente se repitan cada mes".

El responsable sindical ha subrayado también como dato negativo que el 57,3% de los contratos realizados el pasado marzo fueron temporales.

En relación con el resto del país, Andalucía lidera el descenso del paro entre las comunidades autónomas, además el número de personas desempleadas descendió en todas las provincias andaluzas menos en Jaén.