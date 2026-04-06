Sindicatos y Mareas Blancas llaman a la movilización por la sanidad pública el domingo en Córdoba

Sindicatos y Mareas Blancas se concentran y llaman a la movilización por la sanidad pública el domingo en Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Responsables de las Mareas Blancas de Córdoba y los sindicatos de Sanidad de CCOO y UGT en la provincia, acompañados por representantes del PSOE y de Adelante Andalucía, han hecho este lunes un llamamiento a la población a sumarse el próximo domingo a la manifestación en defensa de la sanidad pública, que partirá a las 11,00 horas desde la Delegación de Sanidad de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Según han informado los sindicatos y las mareas en un comunicado conjunto, las organizaciones convocantes llaman a responder a "la política de desmantelamiento de la sanidad pública que viene practicando el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, una política que se traduce en un aumento de las listas de espera, el agravamiento de patologías, el colapso de las urgencias, un ataque frontal a los profesionales y un deterioro sin precedentes de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada".

Por todo ello, los sindicatos y las mareas han presentado este lunes un escrito en la Delegación de Salud mediante el que reclaman la convocatoria de los Consejos de Salud, que, como explicó el portavoz de las Mareas Blancas de Córdoba, Antonio Baena, "es la única vía que tenemos los ciudadanos de participar de las decisiones que se toman por la Administración con respecto a la sanidad en los pueblos y en las ciudades".

Para Baena, "es un problema que desde el año 1998 no se hayan puesto en marcha", y los convocantes de la movilización quieren y exigen "que se pongan en marcha, porque hablar" con la Junta de Andalucía "es un diálogo de sordos", pues con los convocantes de la manifestación "no habla" y, es más, desde la Junta "no hablan con nadie que tenga un discurso diferente" al suyo.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha señalado que "la sanidad pública no puede ser un negocio a costa de la salud y de las vidas de las personas. El Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente Juanma Moreno al frente, no puede enriquecer a las empresas de la sanidad privada a costa de la salud y sufrimiento de las personas".

El responsable sindical ha argumentado que "así lo muestran todos los indicadores", pues "las listas de espera prácticamente se han duplicado desde junio de 2025, pasando de 41.745 personas a 82.730", mientras "el aumento de las listas de espera contrasta con la pérdida de profesionales. Actualmente hay 1.136 profesionales menos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que en 2021", a lo que se suma que "Andalucía es la quinta comunidad por la cola en inversión sanitaria, con 1.870 euros por habitante, lejos de los 2.506 euros que destina Asturias".

Además, "a las consabidas esperas de hasta 20 días para obtener cita en Atención Primaria se suma la infrautilización, cuando no el cierre, de infraestructuras sanitarias, y mientras el Gobierno andaluz del PP destina a la sanidad privada cerca de 1.000 millones de euros, copando ya el 27,5% de las camas sanitarias en la provincia".

Finalmente, la secretaria del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de UGT Córdoba, Carmen Heredia, se ha referido al previsto tercer punto de Urgencias extrahospitalarias de Córdoba capital, que se abrirá el próximo jueves, y ha afirmado que "es muy importante" este tercer punto de Urgencias, pero ha advertido que se va a "abrir con déficit", en concreto "con dos médicos contratados", mientras que "los otros dos van a salir de la Atención Primaria".

Esto quiere decir, según ha avisado la responsable sindical, "que si tiramos de la Atención Primaria nos vamos a encontrar con que no tenemos personal para cubrir esa Atención Primaria y la demora de los 14 días surge de ahí" y, por eso, UGT no quiere "que se abra el tercer punto de Urgencias a costa de los profesionales".

Junto a ello, Heredia ha reclamado a la Delegación de Sanidad de la Junta en Córdoba "que cubra todos los cupos de médicos necesarios de la Atención Primaria, para que funcione correctamente, y después abramos este tercer punto de Urgencias, que es necesario, pero ahora mismo no es imprescindible".

PSOE

Por su parte y a través de una nota, el secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Gallego, que ha acudido a la concentración de este lunes a las puertas de la Delegación de Sanidad de la Junta, ha criticado "el ecosistema de falsedades y mentiras del Gobierno andaluz del PP y su insulto permanente contra los derechos públicos y el estado del bienestar".

En este sentido, ha afirmado que "la sanidad pública está por los suelos, desmantelada y privatizada, con una presión asistencial que da miedo, tanto en Atención Primaria como en especialidades, intervenciones quirúrgicas, pediatría y enfermería". Por eso, "el 17 de mayo tenemos una cita en las urnas, donde podemos y debemos hacer un referéndum por la sanidad pública", y ha animado a los cordobeses a utilizar las urnas para "expulsar a Juanma Moreno de la Junta de Andalucía".