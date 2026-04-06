Sorpendido en Granada con 15 bolsas con drogas de diseño tras las quejas de un vecino en la puerta de un local

Drogas de diseño intervenidas. - RRSS POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido en la capital a un varón al que ha sorprendido con 15 bolsas con drogas de diseño después de que un vecino se quejara por molestias en la puerta de un local.

Así lo ha confirmado el cuerpo municipal en sus redes sociales, en las que, según señalan, los hechos tuvieron lugar a primera hora de este pasado domingo cuando a las 7,00 horas los agentes recibieron un aviso de un vecino que se quejaba por molestias en la puerta de un establecimiento del centro de la ciudad

Una vez en el lugar, los agentes de la Unidad Dauro --responsable del control de ocio en la ciudad-- el ahora detenido salió huyendo al ver a los policías tras ocultar una bolsa.

Finalmente le alcanzaron y en el cacheo le encontraron 15 bolsas pequeñas con sustancias estupefacientes de diseño y 225 euros en efectivo.

La Policía Local ha señalado que el detenido, como presunto autor de un delito contra la salud pública, ya ha sido puesto a disposición judicial.