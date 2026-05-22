Sorprendida una mujer cuando llevaba 156 kilos de picadura de tabaco en un coche en Iznalloz (Granada)

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer de 47 años como presunta autora de un delito de contrabando de tabaco cuando circulaba por la localidad de Iznalloz (Granada) y fue interceptada con 156 kilos de este material. - GUARDIA CIVIL

IZNALLOZ (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer de 47 años como presunta autora de un delito de contrabando de tabaco cuando circulaba por la localidad de Iznalloz (Granada) y fue interceptada con 156 kilos de este material.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes, cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada, en el marco de un dispositivo operativo en dicha localidad, tras dar el alto a un vehículo, sorprendieron a la conductora que transportaba en el interior del mismo 24 paquetes con apariencia sospechosa.

La inspección del vehículo permitió verificar que se trataba de picadura de tabaco y se aprehendieron 156 kilogramos de esta sustancia distribuida en bolsas de un kilo, junto con diversa documentación, que fue intervenida como prueba para la investigación.

Así pues, los agentes procedieron a la instrucción de las diligencias oportunas, así como al depósito del tabaco intervenido en la empresa designada por Aduanas para su custodia.

Finalmente, la conductora del vehículo fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Guadix como presunta autora de un delito de contrabando.