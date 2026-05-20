La Subdelegación del Gobierno en Jaén celebra una jornada de puertas abiertas dirigida a colectivos de la provincia

Responsables de la Subdelegación del Gobierno, junto a los asistentes a la jornada de puertas abiertas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en Jaén ha celebrado una jornada de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer los recursos, trámites y beneficios de la administración electrónica.

"Nos permite acceder de forma inmediata a determinados servicios, ofreciendo una mayor agilidad y accesibilidad", ha explicado el subdelegado, Manuel Fernández, quien ha recibido este miércoles a representantes de la Fundación Secretariado Gitano en el marco de esta iniciativa

Además, se han abordado los habituales métodos de autentificación como el Certificado Digital y la Cl@ve Electrónica, junto con el Punto de Acceso General, que es el único portal de acceso de la ciudadanía a todas las administraciones públicas, según ha informado en una nota la Subdelegación del Gobierno.

En este encuentro, coordinado por el secretario general, Pedro Garrido, también se ha dado a conocer la utilidad de la Carpeta Ciudadana, desde la que cualquier usuario puede acceder a su espacio personal en línea, facilitando así la relación con la administración.

"La Carpeta Ciudadana es una herramienta muy útil, ya que, mediante un sistema de autenticación, permite consultar cuándo se deben renovar documentos como el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir, además de otros trámites como la disponibilidad de la tarjeta sanitaria europea", ha comentado Fernández.

Por otro lado, los participantes en esta jornada han conocido la labor que se lleva a cabo desde el Registro Electrónico General, ya que es un punto de presentación de documentos para su tramitación a cualquier órgano administrativo.

Igualmente, se ha explicado el Portal de Transparencia que fomenta la publicidad activa, así como el derecho a la información pública, mediante un portal web en el que se publica toda la información administrativa de la Administración General del Estado (AGE).

Desde este portal se pueden realizar consultas de información y gobierno abierto como contratos, subvenciones, convenios, información económico-presupuestaria, altos cargos, empleo público, junto con la protección de datos y el procedimiento de un acto administrativo desde su solicitud hasta su resolución.

Finalmente, los asistentes han conocido la Carta de Servicios de la Subdelegación del Gobierno en Jaén donde se reflejan la relación de servicios que se prestan y los compromisos asumidos para prestarlos con eficiencia. "Una nueva carta de servicios recientemente actualizada y que viene a unificar las anteriores en una versión online para mejorar la accesibilidad de todos los usuarios", ha indicado Fernández.

Esta jornada de puertas abiertas forma parte de la celebración de la Semana de la Administración Abierta 2026, en la que la Subdelegación del Gobierno en Jaén ha participado con tres acciones distintas para apoyar una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto 'Open Gov Week'.